¿Cómo afectará a Shohei Ohtani el escándalo de las apuestas?

La super estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, tiene un gran talento que lo hizo acreedor a un contrato millonario; sin embargo, el reciente escándalo en el que se vio envuelto podría marcar su carrera para siempre.

Los especialistas de ESPN, Ernesto Jerez, Luis Alfredo Álvarez, Caro Guillen y Guillermo Celis, dieron su opinión sobre el japonés de 29 años y como en este 2024 tendrá que hacer frente a un trago amargo debido a la investigación que se le realiza por parte de la MLB.

“Lo primero es tener clara la regla que dice así: ‘MLB prohíbe a cualquier jugador, árbitro, club, funcionario o empleado de la liga, apostar en el béisbol o hacer apuestas ilegales en cualquier otro deporte’. Entonces hay que tener clara la cero tolerancia que hay con este tema. Hay una investigación abierta de MLB para Shohei Ohtani y es inocente hasta que se demuestre lo contrario… Los fanáticos que piensan que MLB va a protegerlo porque es la superestrella de este deporte y yo creo que no. Aunque duela, si llega a ser culpable lo van a decir. Hace ruido por el contrato de 700 millones de dólares que firmó con los Dodgers y porque es la gran estrella del béisbol. Yo espero que realmente sea inocente”, aseguró Guillen.

Por su parte, Guillermo Celis apuntó a lo mal que hace al rey de los deportes que la cara de la disciplina se encuentre en esta situación debido a que puede terminar su carrera como sucedió con Pete Rose. El expelotero fue suspendido de por vida por la MLB en los 80′s al resultar culpable de apostar en juegos de beisbol.

“Lo deseo Ohtani no es bueno para el béisbol y por eso estamos viendo que se desliga de un amigo de todos los años, porque no solamente era traductor, era amigo personal. Por ello emite el comunicado y da la cara. Yo creo que es la vía conveniente para el japonés, para los Dodgers y para el beisbol. Entiendo la situación que hay, la liga no van a entorpecer la investigación que se está haciendo, más cuando se habla de que está metido el FBI”, comentó.

Asimismo, los expertos Ernesto Jerez y Luis Alfredo Álvarez dejaron en claro que este tipo de normas no se pueden pasar por alto bajo ninguna circunstancia y sin importar el nombre. Debido a que los beisbolistas no deben involucrarse con esto y no se puede manchar la pelota con historias en las que las superestrellas actúan de manera incorrecta.

Sería prematuro dar una observación. Yo creo en la inocencia de Ohtani, le voy a dar el beneficio de la duda. Con relación al reglamento de la MLB, hay un caso en el que se tomó a un empleado y se le despidió por apostador. El reglamento es específico y se tendrá que seguir con ello. No se deben legalizar las apuestas porque ellos no necesitan ese tipo de distracción. Necesitan de la casa de apuestas, pero no estar vinculados desde dentro. Ojalá que sea inocente porque sería una gran decepción”, explicó Jerez.

“Aunque sean supermillonario, el contrato número uno, un peloterazo, que desde Babe Ruth no había nadie que lanzara y bateara, va a pasar. No sabemos si se va a quedar fuera o si la investigación le favorece y lo vamos a seguir viendo, pero tiene que seguir las reglas. Ni se va a acabar el béisbol, ni va a dejar de tener año con año más ganancias, ni habrá menos fanáticos en los estadios o problemas con el rating. El show tiene que continuar pase lo que pase”, sentenció Álvarez.