¿Messi se retira después de la Copa América? Las recientes declaraciones del campeón del mundo

Con cada día que pasa el inevitable destino que el jugador argentino Lionel Messi deje el fútbol comienza a crecer. El campeón del mundo estaría cerca de este desenlace después de una carrera plagada de éxitos, donde su nombre se ha grabado en los libros de historia.

Para muchos el considerado el mejor jugador de la historia está enfocado en cumplir una imponente temporada en la MLS, defender su título en la Copa América y clasificarse al Mundial de 2026 (Canadá, Estados Unidos y México).

Lionel Messi Getty imágenes (Lintao Zhang/Getty Images)

En una entrevista con Big Time, “La Pulga” estableció detalles de lo que será los últimos momentos de su carrera. De igual manera, apuntó cuáles serán las instancias que lo alejen del balompié.

Recomendados

“Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal”, declaró en primera instancia.

Lionel Messi Getty imágenes (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Ahora solo piensa en disfrutar

“No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”.

¿Importará la edad?

“Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, finalizó su intervención.

No cabe la menor duda que estamos a puertas de ver el retiro de Messi, así como de Cristiano Ronaldo. Ambos jugadores marcaron una rivalidad y momentos únicos en el balompié mundial.