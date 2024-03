Los Celtics han dominado y su margen de victoria los coloca en la élite de la historia

Ningún equipo en la historia de la NBA tiene más victorias que los Celtics de Boston. Ninguna franquicia tiene más campeonatos que los Celtics, que están empatados con los Lakers de Los Ángeles, con 17 cada uno. Erigieron a dinastía más importante de la NBA con ocho campeonatos consecutivos entre la década de los 50 y 60. Ningún otro equipo tiene una racha de más de cuatro años.

Son sinónimo de grandeza.

Para considerar: Esta temporada los Celtics están encaminados a lograr algo único para la franquicia. Incluso tras dejar ir una ventaja de 30 puntos ante Atlanta el lunes, el equipo podría terminar con la temporada más dominante en la historia de Boston, con respecto al margen de victorias.

Los Celtics superan a sus rivales por 11.5 puntos y están encaminados a tener el margen más amplio en la historia de la liga y más de un punto por encima de cualquier otro equipo de Boston. Piénsenlo: Bill Russell no estuvo en ningún equipo que ganó juegos por una diferencia tan amplia, tampoco Larry Bird, o John Havlicek, Bob Cousy o incluso Kevin Garnett.

“No estamos subestimando a nadie”, aseguró hace unas semanas el delantero de los Celtics Jayson Tatum. “Respetamos a cada rival sin importar si es juego de transmisión nacional, League Pass, sin su mejor jugador... enfrentamos cada juego de igual forma”.

La cosa es que podrían darse el lujo de hacerlo las próximas semanas.

Los Celtics confirmaron el primer lugar de la Conferencia Este. Los siguientes boletos a playoffs — en ambas conferencias — siguen en disputa y sólo dejando caer todo evitarían terminar como el mejor equipo y con ventaja de cancha durante toda la postemporada.

Dejar ir una ventaja de 30 puntos ciertamente duele, pero los Celtics no contaban con Jrue Holiday y Derrick White. No es preocupante. No es señal de nada. Su racha más larga de derrotas es de dos juegos. En noviembre y a inicios de mes.

Los otros equipos en la historia que han tenido diferencia de 11.5 puntos en victorias ganaron el título: Los Lakers de 1971-72 (12.3 puntos), Bucks de Milwaukee de 1970-71 (12.3), Bulls de Chicago de 1995-96 (12,2) y Warriors de Golden State del 2016-17 (11,6).

Fueron campeones dominantes y los Celtics tienen la oportunidad de sumarse a sus filas.