Dodgers despiden al intérprete de Ohtani por acusaciones de apuestas ilegales

Los Dodgers de Los Ángeles despidieron al intérprete y amigo cercano de Shohei Ohtani debido a las acusaciones de la estrella japonesa de apuestas ilegales y robo.

El intérprete Ippei Mizuhara, de 39 años, fue cesado el miércoles tras los reportes de ESPN y el diario Los Ángeles Times sobre sus supuestos nexos con un apostador ilegal y haber acumulados deudas que exceden el millón de dólares. El equipo completó la noche del jueves una serie de dos juegos en Seúl, los primeros de Ohtani con el uniforme de los Dodgers. Mizuhara estuvo presente en la cueva de Los Ángeles el miércoles por la noche.

“Mientras respondíamos a las peticiones recientes de la prensa, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y le pasamos el asunto a las autoridades”, dijo la firma de abogados Berk Brettler LLP el miércoles en un comunicado.

Las apuestas de deportes son ilegales en California incluso están parcialmente permitidas en 38 estados y el Distrito de Columbia.

Mizuhara es una cara conocida para los aficionados del béisbol como el siempre acompañante de Ohtani, interpretándolo con la prensa y en otras apariciones desde que Ohtani llegó a Estados Unidos en 2017. Incluso fue el cátcher de Ohtani en el Derbi de Jonrones en el Juego de Estrellas 2021.

Cuando Ohtani dejó a los Angelinos para firmar un acuerdo de 700 millones de dólares con los Dodgers en diciembre, el club contrató a Mizahura.

Los Dodgers indicaron en un comunicado que “estaban al tanto de las versiones de prensa y recababan información”.

“El equipo puede confirmar que el intérprete Ippei Mizuhara fue despedido”, agregó el comunicado. “El equipo no brindará más comentario en este momento”.

Ohtani jugó el jueves y dio un sencillo en el primer inning como bateador designado de los Dodgers en la derrota 15-11 ante los Padres de San Diego.

El mánager de los Dodgers Dave Roberts confirmó que Mizuhara se reunió con el equipo el miércoles pero declinó entrar en detalles. Tampoco sabía del paradero de Mizuhara y que se iba a emplear a otro intérprete.

“No puedo hablar sobre nada que se refiera a esa reunión”, dijo Roberts.

Will Ireton, el director de rendimiento de los Dodgers, acudió al montículo en el primer inning para traducirle al lanzador Yoshinobu Yamamoto. Ireton fue el traductor de Kenta Maeda entre 2016-18.

Las noticias sobre el intérprete de Ohtani trascendieron un día después de una amenaza de bomba contra Ohtani previo al inicio de la serie en Seúl. La policía de Corea del Sur informó que no encontró explosivos.

El martes, Mizuhara dijo a ESPN que sus apuestas eran en el fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol americano universitario. MLB tiene prohibido que jugadores y empleados de los equipos apuesten — ni siquiera de forma legal — en juegos de béisbol y también están vetadas las apuestas ilegales y con apostadores fuera de Estados Unidos.

“Nunca apostado al béisbol”, dijo Mizuhara a ESPN. “Ciento por ciento. Estoy tanto de esa regla... Tuvimos una reunión sobre eso durante los entrenamientos primaverales”.

The Associated Press no pudo localizar a Mizuhara para comentarios el miércoles.

Mizuhara nació en Japón y se mudó en 1991 a Los Ángeles para que su padre pudiera trabajar como chef. Asistió a la secundaria Diamond Bar High School al este del Condado de Los Ángeles y se graduó de la Universidad de California, Riverside, en 2007.

Tras la universidad, Mizuhara fue contratado por los Medias Rojas de Boston como intérprete del pitcher japonés Hideki Okijama. En 2013 regresó a Japón como traductor de jugadores de habla inglesa con los Hokkaido Nippon-Ham Fighters. Ahí conoció a Ohtani, cuando se unió al equipo ese año.

Después de que Ohtani firmó con Angelinos en 2017, el equipo contrató a Mizuhara como su intérprete personal. ESPN aseguró que Mizuhara les dijo que ganaba entre 300.000 y 500.000 dólares al año.

ESPN habló con Mizuhara el martes y en ese momento el intérprete dijo que Ohtani pagó su deuda de apuesta a petición de él. Pero tras el comunicado del abogado de Ohtani diciendo que el pelotero fue objeto de un robo, ESPN informó que Mizuhara cambió su historia el miércoles y dijo que Ohtani no tenía conocimiento de su deuda por apuesta y que no le pagó nada a los apostadores.

Mizuhara confirmó que perdió más de un millón de dólares hasta 2022 y que las pérdidas siguieron aumentando.

“Soy malo (en las apuestas). Nunca lo haré de nuevo. Nunca gané dinero”, aseguró Mizuhara. “Quiero decir, me metí en un agujero y siguió creciendo y esto llevó a que apostara más para salir y seguí perdiendo”.

La fama de Ohtani se ha propagado en todo el mundo, incluso cuando el pelotero que destaca como bateador y lanzador prefiere no hablar con la prensa. La noticia de su recién matrimonio con Mamiko Tanaka impactó a sus seguidores en Japón y Estados Unidos.

Este podría ser el escándalo de apuestas más grande en el béisbol desde que Pete Rose aceptó el veto de por vida en 1989 tras una investigación de la MLB que encontró que Rose hizo varias apuestas por victorias de los Rojos de Cincinnati entre 1985 y 1987 cuando era jugador y mánager del equipo.