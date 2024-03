Dodgers despiden al intérprete de Ohtani por acusaciones de apuestas ilegales y robo a la estrella

Los Dodgers de Los Ángeles despidieron al intérprete y amigo cercano de Shohei Ohtani debido a las acusaciones de la estrella japonesa de apuestas ilegales y robo.

El intérprete Ippei Mizuhara fue dado de baja el miércoles tras los reportes de ESPN y Los Ángeles Times sobre sus supuestos nexos con un apostador ilegal.

“Mientras respondíamos a las peticiones recientes de la prensa descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y le pasamos el asunto a las autoridades”, dijo al firma Berk Brettler LLP el miércoles en un comunicado.

Mizhuara había trabajado con Ohtani por años y ha sido una presencia constante con él en el clubhouse de las Grandes Ligas. Cuando Ohtnai dejó a los Angelinos para firmar un acuerdo de 700 millones de dólares con los Dodgers en diciembre, el club contrató a Mizahura.

El equipo no hizo ningún comentario el miércoles. La Major League Baseball confirmó el despido.

La fama de Ohtani se ha propagado en todo el mundo, incluso cuando el pelotero que destaca como bateador y lanzador prefiere no hablar con la prensa. La noticia de su recién matrimonio con Mamiko Tanaka impactó a sus seguidores en Japón y Estados Unidos.

El martes, Mizuhara le dijo a ESPN que las apuestas fueron en fútbol internacional, la NBA, NFL y fútbol colegial. Las reglas de la MLB prohiben que jugadores y empleados de los equipos apuesten -ni siquiera de forma legal— en juegos de béisbol y también están vetadas las apuestas ilegales y con apostadores fuera de Estados Unidos.

“Nunca aposté en béisbol”, le comentó Mizuhara a ESPN. “Eso es 100% cierto. Conozco la regla... tenemos una reunión al respecto en los entrenamientos de primavera”.

The Associated Press no pudo localizar a Mizuhara para comentario el miércoles.