Puerto Rico avanza invicto al Mundial Sub 15 de béisbol

El Equipo Nacional Sub 15 de béisbol masculino aseguró su clasificación al Mundial 2024 de dicha categoría al vencer con pizarra 11-2 a Venezuela este miércoles, en la continuación del campeonato Panamericano, que se realiza en República Dominicana.

Puerto Rico cerró la primera ronda del Premundial invicto con 5-0 y enfrentará en el juego del campeonato a los anfitriones este jueves a las 11:30 a.m.

”Estamos sumamente contentos y orgullosos por el sacrificio que se hizo para lograr esto. Fue una preparación extensa, con sobre 20 prácticas. Las últimas semanas se practicó tres y cuatro veces por semana. Orgulloso de mi equipo de trabajo y principalmente con los padres, que fueron pieza fundamental para lograr asistencia perfecta en todas las prácticas”, expresó el dirigente José San Miguel.

Recomendados

Para asegurar el pase mundialista, los boricuas superaron con resultados 6-2 a Nicaragua, 6-5 a Cuba, 11-0 a Guatemala y 11-1 a Perú. El lanzador derecho Hanley Rosa ha sido el ganador de dos de los cinco juegos por Puerto Rico, ante Nicaragua y Venezuela.

”El tener la oportunidad de lograr victorias contra países grandes, potencias de béisbol, nos llena de orgullo y satisfacción”, resaltó el mentor.

El Mundial, organizado por la World Baseball Softball Confederation (WBSC), se realizará en septiembre de este año en Barranquilla, Colombia. Es la segunda ocasión consecutiva que Puerto Rico logra la clasificación a este evento. En el Mundial Sub 15 del 2022, Puerto Rico obtuvo la quinta posición.

Desde la reactivación de los Equipos Nacionales Juveniles en verano de 2021, la Federación de Béisbol de Puerto Rico ha participado en todos los eventos de las categorías Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Sub 23.