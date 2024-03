Lexus ficha a Will Zalatoris para el programa de embajadores del golf

Will Zalatoris saluda tras un putt en el hoyo ocho en la segunda ronda del PGA Championship el viernes 20 de mayo del 2022 en Southern Hills Country Club en Tulsa, Oklahoma. (AP Foto/Matt York) AP (Matt York/AP)

La marca de carros de lujo Lexus anunció la incorporación de Will Zalatoris, a su condecorada lista de campeones del golf.

La colaboración comienza hoy, antes del inicio del campeonato THE PLAYERS Championship, en el TPC Sawgrass de Ponte Vedra, Florida.

Además del programa de embajadores, el plan de asociaciones estratégicas de Lexus con el golf se centra en las oportunidades que lleguen a las audiencias clave de la marca a través de integraciones en el espacio del estilo de vida del golf, en particular, un anuncio reciente como socio automovilístico oficial de Malbon Golf.

“Lexus plantó sus raíces en Texas en 2014 y por eso estamos encantados de asociarnos con Will Zalatoris, un golfista de clase mundial en nuestro propio patio trasero”, manifestó Kevin Higgins, gerente general de marketing de Lexus.

“Con cada incorporación a nuestra lista de embajadores del golf, le insuflamos nueva vida al programa de golf de Lexus y nos entusiasma que Will presente la marca Lexus a nuevos públicos y jóvenes de todo el mundo”, añadió.

“Siendo propietario de un Lexus y fanático de la marca, me siento honrado de asociarme con Lexus y formar parte de su lista de campeones de golf”, aseguró Will Zalatoris. “Estoy muy emocionado de representar a una marca de clase mundial tan cerca de casa y no puedo esperar a tener el nuevo GX cuando llegue”.

Will Zalatoris creció en San Francisco, California, donde perfeccionó su juego de golf en el California Golf Club.

En 2014, Zalatoris ganó el US Junior Amateur y siguió jugando al golf universitario en la Universidad de Wake Forest. Durante su paso por Wake Forest, Will fue nombrado All-American del primer equipo, miembro del equipo de la Walker Cup y Jugador del Año de la ACC.

Will se hizo profesional en 2018 y desde entonces, logró un ascenso meteórico en la clasificación mundial de golf, pasando de estar fuera de los 2000 primeros a estar dentro de los 50 primeros en pocos años.

Zalatoris completó su primera temporada completa en el circuito de la PGA en 2021, donde terminó entre los 10 primeros puestos en 8 oportunidades, incluido un notable segundo puesto en el Masters. Tras ese éxito, Zalatoris fue nombrado Novato del Año del PGA TOUR.

En 2022, consiguió su primera victoria en el PGA TOUR en el FEDEX St. Jude Championship en el TPC Southwind.

Esta temporada, Will ha cobrado un impulso increíble, ganado varios primeros puestos y recientemente, se ha asegurado una plaza en el Open Championship este verano en Royal Troon. Vive en Dallas, Texas.