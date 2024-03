Dennis Pérez empata marca de bases por bolas: “Fue algo que me impresionó”

El dirigente-jugador de los campeones defensores Arenosos de Camuy, Dennis Pérez, empató la marca nacional de bases por bolas recibidas en un juego de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Pérez recibió seis boletos el pasado viernes, en la aplastante victoria 23-7 de Camuy sobre los Tigres de Hatillo.

”Fue algo realmente que me impresionó, fui con la mentalidad de coger turnos de calidad y terminé cogiendo seis bases por bolas. No me había percatado de lo que había logrado hasta que tomé la sexta base por bolas y todo el mundo comenzó a mencionar que era algo impresionante”, resaltó el receptor.

Recomendados

Es apenas el quinto jugador en lograr tal hazaña en la Doble A.

Se unió a Gaby Martínez (Sabana Grande-2013), Oscar Rodríguez (Peñuelas-2011), Jimmy Laguna (Sabana Grande-1987) y Eric Adams (Humacao-1948).

”Fue al otro día después del juego que me enteré que había empatado una marca nacional. Me siento muy emocionado de poder estar en la historia de la Doble A”, puntualizó.