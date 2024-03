54 jugadores no pudieron completar la primera ronda del PR Open por la lluvia

54 jugadores no pudieron terminar sus rondas debido a la lluvia en el primer día del Puerto Rico Open 2024, que se celebra en el Grand Reserve Golf Club en Río Grande.

No obstante, Nicolás Echavarría firmó una tarjeta de 68 golpes en la primera ronda. El colombiano se ubica de momento en un empate por el puesto 17, a solo tres golpes de los punteros en la casa club, los estadounidenses Scott Piercy y Joe Highsmith.

La ronda inicial tuvo una suspensión por lluvia después de las 2:30 de la tarde y se prolongó por más de dos horas. Los jugadores tendrán que regresar a las 7:20 de la mañana de este viernes. La segunda ronda iniciará a las 7:50 de la mañana.

Echavarría, quien estuvo en el grupo de jugadores de la mañana, inició su presentación con cuatro birdies en sus primeros seis hoyos. Al tee del 9 llegó en 4-bajo par, pero una mala salida a la derecha lo llevó a firmar su primer bogey. Para la vuelta las cosas se pusieron más complicadas y a pesar de hacer birdies al 10, 12, 13 y 15, un bogey en el 12 y un doble-bogey en el 14 le frenaron un poco el ritmo de juego.

Tras una buena salida en el 18 y un buen segundo tiro con su madera-3, el colombiano pegó un chip que le dejó un putt para birdie de cuatro metros. Desafortunadamente fallarlo por la derecha lo alejó de haber firmado ese mismo 5-bajo par con el que empezó hace un año su camino hacia el que sería su primer triunfo en el PGA TOUR.

“Metí buenos putts en el inicio de la ronda y para los segundos nueve algo pasó y no me sentí cómodo desde el tee. A pesar de todo sentí que hice muchos birdies y eso es buen síntoma. Si me hubiesen dicho que iba a hacer 4-bajo par en la mañana antes de empezar creo que lo hubiese tomado”, sostuvo Echavarría, quien tuvo 13 de 18 greens en regulación.

“Me siento feliz de volver a Puerto Rico. Hace un año ganar acá me cambió la vida. Todo el mundo me ha tratado increíble y tengo muy buenos recuerdos. La cancha está un poco más lenta, pero es porque ha caído mucha agua en los últimos días. Habrá que ajustar algunas cosas para lo que viene, pero estamos en buena posición”, añadió Echavarría, quien busca ser el primer jugador que defienda con éxito su título en el Puerto Rico Open.

A pesar de no haber podido terminar su primera ronda, el puertorriqueño Rafa Campos fue otro de los latinos que destacó. Campos inició por el tee del 10 y para cuando tuvo que detenerse se encontraba en 5-bajo par gracias a seis birdies y tan solo un bogey en el 13. De momento se ubica en un empate por el séptimo lugar con cinco hoyos por jugar.

Scott Piercy en el final de su vuelta con tres birdies consecutivos se ubicó en lo más alto del tablero de posiciones. El cuatro veces ganador en el TOUR juega por tercera vez en su carrera el Puerto Rico Open y su mejor presentación ha sido un empate por el puesto 21 en la edición de 2023. A lo largo de su carrera ha logrado 38 top-10s, el último cuando terminó cuarto en el 3M Open de 2022.

“Tuve un par de buenos momentos durante la ronda. En el 8 la emboqué desde el búnker y eso me dio confianza. El putt y los hierros funcionaron bastante bien. Cada vez que puedes hacer muchos birdies es positivo. Si puedo aprovechar los par-5s también será clave para el resto de la semana”, sostuvo Piercy.

Por su parte, Joe Highsmith, el otro co-líder de la competencia, terminó su ronda sin bogeys y con siete birdies. El estadounidense acertó 11 de 14 fairways y tuvo 16 de 18 greens en regulación. Este es su sexto evento de la temporada y su mejor resultado ha sido un empate por el puesto 33 en el Farmers Insurance Open.