Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán en combate que se transmitirá por Netflix

La promotora Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix anunciaron que su primera asociación en un megaevento de boxeo que será transmitido a través de la plataforma streaming.

Se trata de la pelea entre Jake “El Gallo de Dorado” Paul y el exboxeador profesional Mike Tyson, quienes se enfrentarán en el evento el sábado 20 de julio del 2024 y que se llevará a cabo desde el estadio AT&T en Arlington, Texas, hogar de los Dallas Cowboys.

El pasado sábado, 2 de marzo Paul se enfrentó a Ryan Bourland en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“Es una locura pensar que en mi segunda pelea profesional me volví viral por noquear a Nate Robinson en la cartelera de Mike Tyson. Ahora, menos de cuatro años después, voy a enfrentarme a Tyson yo mismo para ver si tengo lo necesario para vencer a uno de los peleadores más notorios y a uno de los mayores íconos del boxeo”, dijo Jake Paul.

“A solo dos años y medio de fundar MVP, estamos a punto de producir la pelea más grande de la historia, una pelea en el estadio más grande de la NFL en los EE. UU., transmitida en vivo, en la plataforma de transmisión más grande del mundo, un testimonio de todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo. Ya sea que estés sintonizando Netflix o apareciendo en persona, ya seas del equipo Paul o del equipo Tyson, o si eres un fanático del boxeo de toda la vida o estás viendo tu primera pelea, no querrás perderte este evento. . No podría estar más emocionado de poner esta increíble pelea a disposición de todos los suscriptores de Netflix junto al bateador más duro de todos los tiempos, Mike Tyson, el sábado 20 de julio. Mis miras están puestas en convertirme en campeón mundial, y ahora tengo la oportunidad de demostrar mi valía contra el mayor campeón de peso pesado de todos los tiempos, el hombre más malo del planeta y el boxeador más peligroso de todos los tiempos. Esta será la pelea de mi vida”, añadió.

“Tengo muchas ganas de subir al ring con Jake Paul en el AT&T STADIUM DE ARLINGTON, TEXAS”, dijo Mike Tyson.

“Ha crecido significativamente como boxeador a lo largo de los años, por lo que será muy divertido ver qué pueden hacer la voluntad y la ambición de un “niño” con la experiencia y aptitud de una CABRA. Es un momento de cierre del círculo que será más que emocionante de ver; ya que lo inicié en su viaje boxístico en la cartelera de mi pelea con Roy Jones y ahora planeo terminarlo”, añadió.

Desde que establecieron MVP en 2021, Nakisa Bidarian y Jake Paul han realizado varias carteleras de boxeo que han impactado el mercado deportivo, ahora se asocian con Netflix para transmitir este gran evento.

“Jake Paul vs. Mike Tyson es un enfrentamiento de ensueño único en la vida y anticipo que será el evento de boxeo más visto en la historia del boxeo moderno”, dijo Nakisa Bidarian, fundadora de Most Valuable Promotions.

“Asociarnos con Netflix para este acuerdo presenta una oportunidad incomparable de traer Jake Paul vs. Mike Tyson al mundo a una escala sin precedentes y esperamos poder ofrecer este increíble choque entre dos de los nombres más importantes del deporte. Seis generaciones de fanáticos del boxeo tendrán interés en el resultado y podrán ver a un antihéroe, Jake Paul, arriesgarlo todo contra el hombre más malo del planeta, Mike Tyson. Gracias a Netflix por su visión y confianza en MVP para organizar este evento histórico”.

Con este evento, Netflix, entra a los eventos de deportes en vivo. A partir de 2025, Netflix se convertirá en el nuevo hogar de WWE Raw. Paul vs. Tyson será el tercer evento deportivo en vivo de Netflix, después de The Netflix Cup y The Netflix Slam.