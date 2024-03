Amanda Serrano envía mensaje a su fanaticada tras suspensión de su combate

La boxeadora y campeona puertorriqueña Amanda Serrano acudió a sus redes sociales para pedir disculpas tras no poder pelear ante Nina Meinke luego que la Comisión de Boxeo de Puerto Rico no autorizó el combate por una lesión de la boricua en uno de sus ojos durante la noche de ayer.

El post, publicado en Instagram, muestra una fotografía de la deportista en lágrimas, sinónimo a como se encontró ayer junto a su compañero Félix “Tito” Trinidad y su promotor Jake Paul. Serrano continuó sus disculpas en el caption, expresando orginalmente en inglés que se encuentra en buen estado.

“Para todos mis fans, estoy bien. Estoy tomando las gotas para los ojos que recomendó el doctor. Estaba lista para pelear, todos los verdaderos luchadores lo habrían estado. Mi hermosa isla salió a apoyarme y se lo debía a ellos. El doctor dijo que no y eso me devastó. Solicité un reembolso completo y un pago completo a mi oponente, no fue culpa suya. Lo siento mucho, todos los que me conocen saben que amo a mis fans y amo pelear. Mañana por la mañana me dirijo a Nueva York para hacer un seguimiento con mi médico privado. Estaré bien en poco tiempo. Tuve una reacción alérgica a los químicos del gel para las trenzas”, confesó.

De vuelta el dinero

Los productores del evento informaron ayer que se reembolsaría el 100 % de los boletos.

Luego de que la lesión surgiera 36 horas antes durante el proceso de la confección de las trenzas de la boxeadora, la campeona subió al ring para el anuncio con gafas puestas y en sudadera violeta, mientras unos 18,000 fanáticos ocupaban los asientos en el Coliseo de Puerto Rico.

El evento se había convertido en el que más boletos había vendido en la historia del boxeo en Puerto Rico.

“Vamos a apoyarla”

El boxeador Tito Trinidad se dirigió a las miles de personas que se encontraban en la noche del sábado en el Coliseo de Puerto Rico para dar unas palabras de apoyo a Amanda Serrano, luego que anunciaran que no podía pelear.

“La salud es primero. Ella vino aquí para demostrar la gran campeona que es. Vamos a apoyarla siempre. Ella ha dado lo mejor de ella para todos nosotros”, expresó el campeón ante el público.

“Hoy, no puede combatir porque tiene lastimado ese ojo, vamos a entender. Como deportista que fui toda mi vida, si hubiese pasado lo mismo, tenía que sucumbir el combate y de verdad que ustedes siempre me apoyaron. Vamos a apoyar a nuestra Amanda Serrano hoy, mañana y siempre. Por favor, siempre, siempre”, manifestó Trinidad mientras se encontró junto a cerrano en el ring.