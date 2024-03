Los 49ers promueven a Sorensen a DC y contratan a Staley como asistente

ARCHIVO - El entrenador de los Nicks de los San Francisco 49ers, Nick Sorensen, se dirige al campo antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Jacksonville Jaguars, el domingo 12 de noviembre de 2023, en Jacksonville, Florida. Los San Francisco 49ers ascendieron al asistente Nick Sorensen a coordinador defensivo y contrataron al ex El entrenador de Los Angeles Chargers, Brandon Staley, para un puesto en el personal del equipo. Una persona familiarizada con las contrataciones las confirmó el sábado 2 de marzo de 2024 bajo condición de anonimato porque el equipo no había hecho un anuncio. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, archivo)

Los 49ers de San Francisco ascendieron al asistente Nick Sorensen a coordinador defensivo y contrataron al ex entrenador de los Chargers de Los Ángeles, Brandon Staley, para un puesto en el personal del equipo, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las contrataciones.

La persona confirmó las contrataciones a la AP bajo condición de anonimato el sábado porque el equipo no había hecho un anuncio. ESPN informó por primera vez sobre las contrataciones.

Los Niners habían estado buscando un coordinador defensivo desde que despidieron a Steve Wilks tres días después de perder el Super Bowl ante los Kansas City Chiefs.

La defensa de San Francisco ocupó el tercer lugar en puntos permitidos la temporada pasada y estuvo entre las 10 primeras en métricas de eficiencia avanzadas como puntos agregados esperados y valor sobre promedio ajustado por la defensa en la primera temporada con Wilks a cargo en lugar de DeMeco Ryans, quien se fue para hacerse cargo. en Houston.

Pero Wilks tuvo problemas para adaptarse al sistema que el entrenador en jefe Kyle Shanahan quería usar y la defensiva tuvo problemas durante toda la temporada contra la carrera y se quedó corta en los playoffs, lo que llevó a la decisión de hacer un cambio.

Los Niners fueron el primer equipo en despedir a un coordinador ofensivo o defensivo después de perder el Super Bowl desde que Atlanta despidió al coordinador defensivo Richard Smith después de desperdiciar una ventaja de 28-3 ante New England en el Super Bowl 51. Shanahan fue el coordinador ofensivo de los Falcons en ese juego y se fue para hacerse cargo de San Francisco luego de la derrota.

El equipo entrevistó a varios candidatos, incluidos Sorensen y Staley, antes de que Shanahan tomara una decisión final.

Sorensen inicialmente se unió al personal de San Francisco como asistente defensivo en 2022 cuando trabajó con apoyadores cuando Johnny Holland estaba fuera lidiando con un cáncer, y estuvo a cargo de la defensa aérea y los corredores de níquel la temporada pasada.

Sorensen también ha realizado reuniones semanales centradas en generar pérdidas de balón durante su estancia en San Francisco.

Sorensen anteriormente se desempeñó como entrenador de equipos especiales en Jacksonville en 2021 y pasó ocho temporadas en Seattle como asistente de los equipos secundarios y especiales, donde los Seahawks utilizaron una filosofía defensiva similar a la de los 49ers.

Sorensen jugó como mariscal de campo durante dos temporadas en la universidad en Virginia Tech antes de pasar a la defensiva en 1999, cuando Michael Vick asumió el cargo. Luego, Sorensen jugó 10 temporadas como back defensivo en la NFL antes de comenzar su carrera como entrenador.

Staley fue despedido como entrenador en jefe de los Chargers en diciembre con un récord de 24-24 en más de dos temporadas regulares. La defensa de Los Ángeles tuvo problemas con Staley, ubicándose en la mitad inferior de la liga cada temporada en métricas defensivas.

Staley tiene un año de experiencia como coordinador, llevando a Los Angeles Rams a la defensa número uno en 2020 antes de hacerse cargo de los Chargers.

Aporta experiencia en un sistema defensivo diferente, habiendo aprendido con el veterano coordinador de la NFL, Vic Fangio. Shanahan quería mantener el mismo sistema que había tenido éxito con Ryans y Robert Saleh, pero Staley podría agregar algunas arrugas nuevas.