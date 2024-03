Análisis: ¿Qué se puede esperar del combate entre Amanda Serrano y Nina Meinke?

Llegó el día, la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano se estará enfrentando a la alemana Nina Meinke en un combate histórico en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

En el combate, la boricua estará defendiendo sus títulos mundiales rodeada por la fanaticada de Puerto Rico que la apoya. En entrevista con Metro Al Mediodía (segmento digital de Metro Puerto Rico) dialogamos con el analista deportivos, Javier Sabath sobre lo que representa esta pelea para Serrano.

“Esta es una oportunidad única porque llega en un momento donde está consagrada, se ha salido de esa figura que se limita al 100x35, cuando hablamos de Amanda Serrano estamos hablando de un fenómeno a nivel mundial, que hay que salir del 100x35 o de los Estados Unidos para entender la grandeza de Amanda Serrano”, expresó Sabath.

“Lo que ha hecho Amanda Serrano difícilmente lo podemos encontrar en otro atleta puertorriqueño, es la mejor boxeadora libra por libra del mundo. Puerto Rico ha tenido grandes atletas, Jasmine Camacho Quinn, considerada la mejor corredora en los 100 metro con valla, pero cuando hablamos de ese nivel mundialista, yo creo que Amanda es la única que recorre esa trayectoria y nosotros en Puerto Rico de tener la oportunidad, en la principal infraestructura deportiva que tiene el país, el Coliseo de Puerto Rico, estar como estelar marca algo grande para el boxeo, para el deporte puertorriqueño”, añadió.

Más allá del patriotismo deportivo, el combate es otra página en la historia del boxeo en general ya que nuevamente Serrano estará defendiendo sus títulos en un combate a doce asaltos, al igual que se hace en la rama masculina.

“Amanda Serrano ha querido romper con eso y ha dicho nosotras las boxeadoras tenemos el nivel para pelear a doce asaltos como lo hacen los varones, en las peleas de título mundial, ella ha marcado ese precedente en el boxeo femenino y el tener la oportunidad, Puerto Rico de presenciar a la boxeadora más grande que ha tenido Puerto Rico en la historia y tal vez la atleta más grande que ha tenido Puerto Rico en la historia”, explicó el también narrador del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Según el análisis de Sabath, la puertorriqueña no debe tener problemas en salir por la puerta ancha en su combate ante la boxeadora alemana. Sin embargo, indicó que las boxeadoras del continente europeo suelen ser fuertes rivales para la boricua.

En otro de los combates, el el campeón de peso mosca junior de la OMB, Jonathan “Bomba” González se enfrentará René Santiago.

“Esta va a ser la pelea de la noche porque son dos boxeadores de alto calibre, Bomba es el campeón regular de la OMB y Santiago es el campeón interino, son dos puertorriqueños, uno nunca quiere ver a dos puertorriqueños pelear, pero ya que uno es campeón interino es mandatorio para retar al campeón, así que vamos a perder un campeón mundial”, dijo Sabath sobre el combate que tiene dos boricuas como protagonistas.

¿Dónde se podrá ver la pelea de Amanda Serrano contra Nina Meinke?

¿A qué hora es el combate?

La cartelera comienza a las 8:00pm (hora de Puerto Rico) se espera que el combate de Serrano vs. Meinke es que el coestelar suba a eso de las 11 de la noche.

¿Dónde se podrá ver?

Los derechos de transmisión los tiene DAZN para unos 200 países alrededor del mundo.

¿Qué está en juego?

La puertorriqueña estará defendiendo sus títulos mundiales de la IBO, WBO, IBF, WBA y The Ring Female.

La puertorriqueña de 35 años, con récord de 46-2-1, 30 KOs, defenderá sus títulos mundiales unificados de peso pluma de la IBF, OMB, AMB e IBO en su segunda pelea en 12x3, el estándar del campeonato masculino.

Se trata de la primera pelea de Serrano en Puerto Rico desde que se convirtió en campeona indiscutida. Serrano recientemente renunció a su cinturón de la Comisión Mundial de Boxeo ya que esa organización sancionadora no respalda que las mujeres boxeadoras peleen a doce asaltos de tres minutos.

“Estoy emocionada de demostrar mi grandeza y hacer historia nuevamente en el ring del Choliseo a lo largo de 12 rounds de tres minutos. Gracias a la IBF, WBO, WBA, IBO y Ring Magazine, Most Valuable Promotions y a mi equipo por hacer esto posible. Un agradecimiento especial a Jake Paul, quien me dio la oportunidad de luchar como su coprotagonista muchas veces y me permitió mostrar mis habilidades al mundo. Es un honor para mí tener a Jake como coprotagonista por primera vez”, dijo “The Real Deal” recientemente a medios noticiosos.

Serrano había expresado en que por mucho tiempo soñó en tener un combate estelar y aseguró que no hay mejor manera de celebrar su pelea número 50 que en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“Los mejores se han presentado allí, Bad Bunny, Daddy Yankee y ahora Amanda Serrano en el Choliseo”, añadió.

Por su parte, la oponente de la boricua Nina Meinke también se mostró emocionada por la oportunidad de presentarse frente a los boricuas en el combate en el Coliseo de Puerto Rico.

El otro combate estelar verá a Jake Paul enfrentarse a Ryan Bourland, donde el boxeador y estrella de YoouTube buscará un impulso hacia peleas de campeonato.