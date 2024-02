Ex esposa de un campeón del mundo vende reliquias de Qatar 2022

El actual jugador del Bayern Leverkusen de Alemania, Exequiel Palacios, posiblemente se quede sin muchos de los recuerdos materiales obtenidos por su logro como campeón del mundo en el último mundial de la FIFA en Qatar 2022, luego de que ex esposa, Yésica Frías, tomara la determinante y controvertida decisión de subastar todo porque según ella, está urgida en pagar un departamento ubicado en la localidad de Tigre, al norte de las afueras de la Capital Federal de Buenos Aires.

Tras casarse en secreto en el 2021, Palacios y Frías viven en la actualidad una tormentosa separación desde el pasado mes de abril del 2023, momento que explotó la bomba mediática ya que todo fue dado a conocer mediante las redes sociales de la mujer que se destaca en su país de origen por ser una reconocida influencer.

Comienzo de ventas

La ex esposa de quien diera sus primeros pasos en una de las eras más exitosa del River Plate, informó mediante su cuenta Instagram que este miércoles 28 de febrero ya se concretaron las ventas de la medalla recibida en el campeonato del mundo y además, una de las franelas usadas en la máxima competición del balompié.

Yésica Frías, ex esposa de Exequiel Palacios, le vendió su medalla del mundial de Qatar 2022. Instagram: @yesifrias_

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él. El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, explicó la mujer de 30 años al programa televisivo del canal eltrece, Socios del Espectáculo.

“El comprador de la primera camiseta, una cuota menos”, escribió Yésica cerca de la media noche de este miércoles en sus historias de Instagram, junto a una foto junto a la persona que adquirió la camiseta oficial de la Selección Argentina.