Edwin ‘Sugar’ Díaz no se pondrá el uniforme de Puerto Rico por ataques contra su hermano

El lanzador puertorriqueño de Granes Ligas (MLB, en inglés) Edwin “Sugar” Díaz, reveló que hasta el momento está decidido en que no se pondrá el uniforme de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol que se llevará a cabo en el año 2026.

Su determinación vino desde el enojo que sintió en marzo del 2023 cuando su hermano Alexis Díaz fue criticado duramente por la fanáticada por su desempeño durante el partido donde México eliminó a los boricuas.

Sus expresiones se dieron durante una conversación en el podcast, Trabuqueando, donde los hermanos Díaz hablaron sobre el difícil momento de la lesión de Edwin en el Clásico. En el partido ante México, Alexis Díaz permitió tres carreras con un hit y dos bases por bola en la séptima entrada lo que colocó a México 5-4 sobre el equipo de Puerto Rico.

Ante las críticas de los fanáticos en las redes sociales, fue tanto el enojo de Díaz por las expresiones contra su hermano que decidió que no representará a Puerto Rico en el próximo torneo.

“En el próximo Clásico yo no voy a jugar, me digan lo que me digan, no voy a jugar porque estoy encojoao porque la gente te faltó el respeto y lo sostengo todavía, yo creo que en el próximo Clásico no jugaré y si tiene que venir alguien y convencerme yo dudo que me convenza”, expresó Díaz en el podcast.

Del mismo modo, aseguró que se tuvo que aguantar para no contestarle a las personas que atacaban a su hermano y aseguró que estos estaban siendo injustos con Alexis.

“En el juego de México, Alexis no pichó bien y mucha gente le cayó encima. Gente que no entiende, hubo mucha gente que en el Clásico que no sabían nada de pelota, era por el momento. Yo estaba molesto con eso, mucha gente lo atacó sin saber la calidad de pelotero que es él, la calidad de persona que es él y yo estaba encojona’o con eso, yo no le contesto a nadie en las redes ni ponía nada, pero estaba loco por mandarle caliente a todo el mundo en las redes porque estaba bien mordío”, añadió.

El lanzador de los Mets de Nueva York, dijo que sostiene sus palabras y no se pondrá el uniforme en el Clásico del 2026.

“Estábamos jugado por Puerto Rico y de corazón, lo hacemos porque queremos representar nuestro país, al ver que no le fue bien contra México, yo le dije Alexis para el próximo Clásico no voy a jugar. Así los Mets me den permiso o lo que sea, yo no voy a jugar para el próximo Clásico porque la gente no aprecia eso, los que no son fanáticos de verdad no aprecian que uno sale a representar a Puerto Rico a darlo todo en el terreno”, aseguró.