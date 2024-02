Las historias a seguir en la temporada 85 de la pelota Doble A

Con la participación de 45 equipos y más de 1,200 jugadores, este viernes, entra en escena la primera tanda grande de la temporada número 85 de la Liga de Béisbol Superior Doble A con partidos en 15 estadios.

La gigantesca jornada tendrá acción en todas las secciones y presentará historias interesantes a seguir.

A continuación, doce de ellas:

Juegos interseccionales - La temporada 2024 repite el formato de 20 juegos en la fase regular, con la novedad que incluirá encuentros interseccionales. Cada equipo cruzará con tres contrincantes de las secciones más cercanas. Para establecer los cruces, se utilizó como guía la tabla de posiciones de la temporada 2023. Esto permitirá que los dos finalistas del torneo 2023, Toritos de Cayey y Arenosos de Camuy se enfrenten dos veces en la fase regular. Otros de los encuentros interesantes serán Juncos vs. Yabucoa, Salinas vs. Cayey, Fajardo vs. Patillas y Utuado vs. San Sebastián.

Fase regular más corta - Los equipos tendrán varios fines de semanas de tres juegos en la fase regular, lo que permitirá concluir la misma en dos meses y medio. El calendario está hecho para concluir la regular el último fin de semana del mes de abril, con el Juego de Estrellas en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina. La postemporada comenzará el primer fin de semana de mayo.

Tercer fin de semana dedicado a Clemente - Por tercer año consecutivo, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dedicará un fin de semana al astro boricua, Roberto Clemente Walker. Este año se celebrará del 12 al 14 de abril. Como parte de las actividades de dedicatoria, se le autorizará a todas las franquicias utilizar el número 21 en sus uniformes. La FBPR fue la primera organización que retiró el número 21 de todos sus torneos, desde 1973.

Juegos más rápidos - Esta temporada contará con reglas de límite de tiempo para acortar la duración de los desafíos, utilizando como guía el sistema de la World Baseball Softball Confederation (WBSC). Esto fue probado en la Copa de Campeones de la pretemporada 2024 y el encuentro de mayor duración fue de 3 horas con 15 minutos.

Barranquitas regresa a casa - Los Próceres estarán de vuelta a su Estadio Pablo Marrero después de 10 años. La franquicia estuvo a la espera de la reconstrucción de su estadio, que enfrentó retrasos por litigios y el pasó del huracán María. La inauguración está pautada para este domingo, con el encuentro entre Próceres y Polluelos de Aibonito a las 3:00 p.m. De igual forma, los Potros de Santa Isabel e Industriales de Barceloneta regresarán a sus respectivos estadios después de dos años de espera. Mientras, seis equipos jugarán en pueblos vecinos debido a arreglos en sus estadios. Salinas jugará en el Estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel, Yabucoa en el Estadio Néstor Morales de Humacao, Patillas en el Estadio José ‘Cheo’ Cruz de Arroyo, Hatillo en el Estadio Juan ‘Cheo’ López de Camuy, Vega Baja en el Estadio Julio ‘Papo’ Dávila de Vega Alta y Loíza en el Estadio Concepción Pérez Alberto de Fajardo.

Gran reto para el Camuy Arenas - Desde las temporadas 2012 y 2013, un equipo no repite un campeonato en la Doble A, reto que tendrán los Arenosos de Camuy, que por primera vez en su historia conquistaron el título en el 2023.

Cidra en busca del empate - Los Bravos de Cidra, con nueve títulos, buscarán empatar el liderato de campeonatos con los Mulos de Juncos, equipo que conquistó el décimo cetro en la temporada 2019. Siete de los nueve títulos de los Bravos fueron logrados del 2005 al 2016. Este año, el equipo contará con nuevo apoderado en la figura del exlanzador Reinaldo ‘Reggie’ Ortiz. El nuevo dirigente es el exjugador Willito Colón.

Jean Félix Ortega busca el triunfo 85 - El estelar lanzador de los Cariduros de Fajardo, Jean Félix Ortega, buscará dos victorias para llegar a las 85. Es el lanzador activo con más triunfos en el torneo con una impresionante marca de 83-13 y 25 salvamentos. Estará en su temporada 22, todas con los Cariduros. 17 triunfos lo separan de un exclusivo grupo de siete lanzadores con 100 victorias o más, siendo el último en lograrlo Víctor Aponte en la temporada del 2004.

Tres exjugadores de MLB como dirigentes - Tres exjugadores de las Grandes Ligas serán dirigentes en la temporada 2024. La lista de dirigentes es encabezada por el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Juan ‘Igor’ González, quien estará al frente de los Toritos de Cayey por tercer año consecutivo. Con 17 temporadas de experiencia como jugador en Las Mayores, buscará su cuarta serie final consecutiva. El reconocido extoletero conquistó campeonatos consecutivos con equipos distintos con los Grises de Humacao en el 2021 y los Toritos en 2022. En los Criollos de Caguas, repite al mando Edwards Guzmán, dos veces ganador del premio Dirigente del Año en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Por su parte, Luis ‘Wicho’ Figueroa dirigirá al Melao Melao de Vega Baja, equipo que busca su primera clasificación a la postemporada desde el 2012.

16 equipos por su primer campeonato - De los 45 equipos participantes para esta temporada, 16 nunca han logrado levantar el máximo trofeo de la Doble A. La lista es encabezada por los Cafeteros de Yauco, que participan en la liga desde 1954 de manera ininterrumpida. Otros que buscan su primer cetro son los Peces Voladores de Salinas, Piratas de Cabo Rojo, Leones de Patillas, Petroleros de Peñuelas, Lancheros de Cataño, Halcones de Gurabo y Mets de Guaynabo. Además, los Navegantes de Aguada, Cardenales de Lajas, Tigres de Hatillo, Fundadores de Añasco, Guardianes de Dorado, Cocoteros de Loíza, Industriales de Barceloneta y Criollos de Caguas.

Dos lanzadores con experiencia MLB - Los lanzadores Jason García y Héctor Santiago, con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas, harán su debut en la Doble A este año. García lanzará con los Criollos de Caguas y Santiago con los Titanes de Florida.

Omar Hernández buscará hit 700 - El veterano jugador de los Samaritanos de San Lorenzo, Omar Hernández, aspira llegar a los 700 incogibles. Ha defendido a los Samaritanos por 30 temporadas ininterrumpidas y está a ley de nueve hits para llegar a la histórica marca. Se convertiría en el decimoquinto jugador en alcanzar la cifra de los 700. El último en hacerlo fue el temible toletero Luis ‘Bam Bam’ Ortiz en la temporada 2022.

Por su parte, José “Caco” Vázquez, de los Bravos de Cidra, necesita 12 hits para llegar a los 600. Será su temporada 31 con el equipo cidreño. Mientras, Kevin González (Sabana Grande) jugará su temporada 27 y está a ley de 19 hits de los 500. Gabriel Robles (Aibonito) busca nueve inatrapables para los 400 y Luis Cortés necesita 16 para ingresar al mismo club. Cierra el grupo José ‘Rafy’ Caballero (Caguas), a 10 hits de los 300.