“Somos un proyecto ambicioso, no solo para un país sino para todo un continente”: Germán Garmendia

Cada uno de los 12 equipos que formarán parte de la Kings Leagues Américas, estarán presididos por personajes apasionados, competitivos y que no, necesariamente, se encuentran relacionados directamente con el mundo del futbol; sino que simplemente son aficionados, pero muy emocionados de unirse a este nuevo proyecto que ha roto paradigmas en el mundo del entretenimiento deportivo.

En entrevista exclusiva para Publimetro, el creador de contenido y ahora también presidente del equipo Real Titán FC, Germán Garmendia, platicó sobre lo que representa para él y para los aficionados la realización de este nuevo torneo en el continente americano.

10 preguntas para Germán:

¿Cómo recibiste la invitación para ser parte de la Kings League América?

—Cuando me llegó la invitación, primero pensé que iba a llegar a América. Dije: “Va a ser exitoso”, sobre todo porque creo que el fan de acá es más apasionado. Me lo pensé un rato porque era algo fuera de mi zona de confort, pero mientras más lo pensaba, más tenía sentido.

Cuando acepté, aún no caía del todo. Había tiempo hasta el draft y la presentación, pero en la selección, cuando vi a los jugadores detrás de mí, los vi a los ojos, los vi motivados, sentí que esto ya empezó.

Este tipo de eventos son comunes en España. Ahora que llega a Latinoamérica, ¿cuál crees que será el impacto de Real Titán en la región?

—Pienso que, en Europa, ha tenido mucho éxito, pero acá la gente, el fan, es ardiente. Creo que tendrá un impacto gigante, además, viene con una dinámica diferente al futbol convencional, será más rápido. Creo que aquí el fan es mucho más apasionado, así que va a causar mucho ruido.

Latinoamérica es conocida por su pasión y emoción, especialmente en el futbol ¿Qué ofrecerá Real Titán en ese aspecto?

—Variedad. Creo que el equipo que tenemos es muy versátil. Tenemos jugadores muy rápidos, otros que se mueven muy bien y otros que son fuertes físicamente.

Va a haber una diversidad de estilos de juego, y además, se vienen algunas sorpresas que ni yo me creo. Cosas interesantes están en camino que todos iremos descubriendo poco a poco y que llamarán la atención de todos los aficionados y de nuestros rivales.

¿Qué opinas del papel que jugó el entrenador Pol en este proceso de conformación del equipo?

—Estoy muy confiado porque tenemos un muy buen entrenador en Pol, me dio mucha tranquilidad cuando nos conocimos en persona. Ya habíamos hablado de lejos, pero cuando lo conocí en persona, me gustó mucho la pasión que tiene. El equipo completo, al hablar de los jugadores, me llenó mucho de adrenalina. Me estaban hablando a mí, pero empezaron a hablar de ellos, de jugadores específicos, cómo juegan, y eso me dejó muy tranquilo. El nivel de preparación que tenían para el draft era increíble.

¿Cómo viviste el evento del draft? ¿Hubo más emoción de la que esperabas?

—Fue más adrenalina de lo que pensé inicialmente. Al principio, pensé que estaría tranquilo, ya teníamos la opción uno, dos, tres de cada jugador muy clara, pero llegó un momento en la cuarta ronda donde había que elegir a tres jugadores, y ahí sí nos pusimos más tensos. Teníamos que decidir los últimos tres jugadores en el último momento, y se vivió de manera extrema. Yo mismo me estaba parando, mirando para todos lados, realmente lo viví intensamente.

Tienes a Pol Font en tu equipo como estratega. ¿Qué características buscaste para elegirlo?

—Sí, Pol estaba entre las opciones desde el principio. No sabíamos si tendríamos la posibilidad de que viniera, pero cuando finalmente se logró, fue la persona correcta. Ya tenía experiencia y le fue bien en la Kings League. Era importante tener a alguien que entendiera completamente cómo funciona la liga y él lo comprende a la perfección.

¿Cómo ves a los otros equipos de la liga? ¿Qué opinas del presidente de la Kings League Américas?

—La competencia va a estar reñida. Algunos equipos han tenido buenas selecciones de jugadores. Los presidentes están muy activos, siempre responden rápido y están para ayudarnos en lo que necesitemos. Es una dinámica excelente.

Hablando del impacto de Real Titán FC, ¿cuáles crees que serán las impresiones y expectativas que dejarán en el público?

—Creo que el proyecto es ambicioso. No es solo para un país, es para todo el continente. Queremos que estos chicos brillen y que el mundo los vea haciendo lo que mejor saben hacer. Sería muy bonito sentir que fuimos el primer escalón para que estos muchachos lleguen a ser estrellas en lo que hacen.

¿Cuáles son los valores y ejes que tendrá Real Titán FC como equipo?

—Queremos disfrutar. Creo que Pol tiene un muy buen plan y vamos a ir conociendo a los jugadores poco a poco. Hasta ahora, tengo la certeza de que hay una idea clara, pero será un proceso y la gente verá cómo se forma el equipo.

Finalmente, ¿qué mensaje le darías al público de la Kings League Américas sobre Real Titán FC?

—La adrenalina estará presente dentro y fuera de la cancha. Les prometo emociones únicas.