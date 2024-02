Federación de Béisbol reconoce los más destacados del 2023

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) honró por todo lo alto a los valores del año 2023 de las ligas de Béisbol Superior Doble A, Superior Femenino, Doble A Juvenil, Sub 12, Sub 15 y Sub 23.

Durante la actividad, celebrada en el Artesanos Convention Center en Las Piedras, fueron reconocidos sobre 100 deportistas, entre ellos jugadores, apoderados y dirigentes.

”Este evento tiene como propósito reconocer ciudadanos que han dedicado horas de su valioso tiempo para representar a su gente en los torneos de nuestra Federación de Béisbol, la cual impacta a más de 3 mil jóvenes y adultos de todo Puerto Rico. La premiación de valores marca el cierre de una etapa y nos encamina a los retos del nuevo año”, expresó el doctor José Quiles, presidente de la FBPR.

En la Liga de Béisbol Superior Doble A, encabezó los premios el receptor de los Toritos de Cayey, Kevin Luciano, Jugador Más Valioso del torneo. El premio Lanzador del Año se lo ganó Miguel Mejía, de los Leones de Patillas.

Como Dirigente del Año fue reconocido Carlos Ferrer, de los Gigantes de Carolina y como Ejecutivo del Año se honró a Ángel Sotomayor, apoderado de los campeones Arenosos de Camuy.

El premio árbitro del año fue para Vincent Morales y como mejor anotador se reconoció a José Cardona.Ganaron su primer Guante de Oro Rawlings el receptor José Ortiz (Comerío), el primera base Jaime Ortiz (Cidra), el antesalista Nelson Molina (Cayey), el campocorto Melvin Ortiz (Río Grande), el jardinero izquierdo Waldyvan Estrada (Loíza), el guardabosque central Edwin Cintrón (Aguada) y el patrullero derecho Kelvin Correa (Camuy).

Por su parte, el intermedista Jesmuel Valentín (Manatí) y el lanzador Raúl Rivera (Loiza) lograron su segundo galardón defensivo.

En el Torneo Roberto Alomar de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil el jugador del año y novato más destacado fue Fabián Quiñones, de los Patrulleros de San Sebastián y el dirigente del año Josué Matos, de los Piratas de Cabo Rojo. El lanzador del año fue Jean Rodríguez (Cabo Rojo) y el ejecutivo del año Juan Abreu (Yabucoa).

En la Liga de Béisbol Femenino, las campeonas Lobas de Arecibo arrasaron con los premios. Lisandra Berríos fue la Jugadora del Año, Janiliz Rivera la lanzadora del año por segunda ocasión consecutiva, Diamilette Quiles el dirigente del año y Wilfredo Cameron el ejecutivo del año.

En la Sub 12, el Jugador Más Valioso fue Darwin Delgado (Cidra), en la Sub 15 Yasiel Berríos (Barranquitas) y en la Sub 23 Juan Diego Figueroa (Patillas).

También, fueron reconocidos los líderes por departamento a nivel ofensivo y de lanzadores.