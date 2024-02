Esta es la razón por la que “Canelo” Álvarez no quiere pelear contra ningún mexicano

Saúl ‘Canelo’ Álvarez hizo oficial su próxima contienda, luego de que varios rumores ya la habían adelantado. El tapatío se enfrentará a Jermall Charlo, hermano de Jermell, el boxeador al que se medió el año pasado.

Además, el mexicano comentó su razón por la que no le gusta enfrentarse contra peleadores mexicanos, pese a que ha sido retado por Jaime Munguia o David Benavidez.

‘Canelo’ no quiere enfrentarse a ningún boxeador mexicano

“Cuando digo que no quiero pelear con mexicanos, es porque represento a México, y por eso. Pero no me importa. Pelearé con cualquiera. Toda mi vida, con cualquiera. ¿Qué crees que no quiero pelear con un mexicano o Benavidez?

¡Se acabó la espera! 😱



El anuncio de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre el futuro en su carrera.#CaneloEsAzteca #BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/KnfIeRY6HH — Box Azteca (@BoxAzteca7) February 13, 2024

“Siempre salen, ya están saliendo más rivales. No paramos, pero siempre procuro pelear en mayo y septiembre, las fechas mexicanas. Siempre me gusta procurar esas fechas. Estamos afinando unos detalles ahí para la pelea de mayo, pero va a ser una pelea interesante como siempre me gusta para la gente”, detalló el púgil azteca, quien se medirá a Charlo el próximo 4 de mayo.

Munguia critica la próxima contienda de Saúl

Jaime Munguia es uno de los mexicanos que está pidiendo una oportunidad para medirse a Saúl. Sin embargo, la respuesta ha sido negativa, por lo que quedó decepcionado.

Incluso, en entrevista con ProBox TV, el peleador mexicano reveló que el próximo rival de ‘Canelo’ no es digno de enfrentarlo.

“Hemos tenido pláticas con gente de Canelo, pero en caso de que no se cierre esta pelea, vamos a buscar lo mejor para mi carrera. Queremos pelear contra el mejor de la división. En caso de que no, podemos buscar a Benavidez o incluso a Charlo en 168 libras. Me siento listo para enfrentarlo.

“Yo pienso que ya como lo hizo como uno de los hermanos, no es una pelea atractiva para el público por qué son gemelos y la gente los va a confundir. La primera pelea no fue buena, pero creo que esta no vendería o no tendría los resultados que Canelo querría tener”, sentenció Jaime.