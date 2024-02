Arenosos y Toritos se reencontrarán en juegos interseccionales

Los campeones defensores Arenosos de Camuy y los subcampeones Toritos de Cayey tendrán su reencuentro en la venidera temporada 2024 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Los dos finalistas del 2023 se enfrentarán dos veces en la fase regular, como parte de los juegos interseccionales, una de las novedades del torneo.

El primer choque será el 6 de abril en el Estadio Pedro Montañez de Cayey y el segundo el 13 de abril en el Estadio Juan ‘Cheo’ López de Camuy.

Entre los reencuentros más atractivos está el de los finalistas del año 2010, Cariduros de Fajardo y Leones de Patillas. También, los del 2022, Toritos vs. Peces Voladores de Salinas y los del 2018, Cariduros vs. Toritos. De igual forma, los archirivales Montañeses de Utuado vs. Patrulleros de San Sebastián, los Atenienses de Manatí vs. Bravos de Cidra y los Peces Voladores vs. Cardenales de Lajas.

La temporada 2024 de la Doble A está pautada para comenzar este domingo, 18 de febrero, con un solo juego, entre los Tigres de Hatillo y los campeones defensores Arenosos de Camuy, en el Estadio Juan ‘Cheo’ López.

Para ver el calendario completo: BeisbolDobleAPR.com