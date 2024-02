Barcelona se va abucheado tras empate 3-3 con Granada, salvados por doblete de Yamal

El Barcelona fue despedido con abucheos tras sufrir hoy, domingo, un nuevo tropiezo en su defensa del título de la Liga española.

Los azulgranas se llevaron silbidos en su propio estadio luego de empatar 3-3 con Granada, el penúltimo de la clasificación, un resultado que les dejó 10 puntos detrás del líder Real Madrid, que el día previo goleó a Girona.

El Barça quedó cinco puntos detrás de Girona y tres por delante del Atlético de Madrid, que el hoy sucumbió 1-0 en su visita a Sevilla.

La igualdad acentuará los cuestionamientos al técnico azulgrana Xavi Hernández, quien recientemente anunció que dejará el cargo al final de la temporada.

“El objetivo es no tirar la toalla ahora. No dar la Liga por perdida. Las sensaciones no son buenas y está difícil. A 10 puntos faltando 14 jornadas, es un punto insuficiente”, dijo Xavi.

En su feudo temporal del estadio Olímpico de Montjuïc, el Barça era amplio favorito ante un adversario que se presentó con apenas una victorias en sus últimos 13 partidos.

El adolescente Lamine Yamal fue la figura del encuentro al firmar su primer doblete con el Barça.

Yamal abrió el marcador a los 14 minutos al rematar al segundo poste un centro de João Cancelo. Logró el empate final con un disparo desde fuera del área, después de robar el balón y sacar una media vuelta rasante que se metió a las redes junto al poste a los 80.

Robert Lewandowski marcó el segundo tanto azulgrana a los 63 — para llegar a 10 dianas en el curso — con un disparo desde el balcón del área a pase de Ilkay Gündogan.

Ricard Sánchez (43 minutos), el uruguayo Facundo Pellistri (60) e Ignasi Miquel (66) hicieron las dianas de Granada, al que se le escapó en la recta final la oportunidad de lograr su tercera victoria del campeonato.

“Encajamos muchos goles. Los errores defensivos nos están matando”, dijo Xavi. “El segundo gol no es una jugada ni de peligro y acaba siendo gol... Estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con Girona”.

Yamal tuvo un partido sensacional, en el que se convirtió en el futbolista más joven en lograr un doblete en la Liga española, con 16 años y 213 días de edad.

“Es otra oportunidad perdida, pero hay que seguir trabajando”, dijo Yamal. “Tengo la confianza (del técnico), pero ahora mismo pienso más en el empate y que se nos van dos puntos que en mi actuación”.

Granada quedó en el penúltimo sitio de la tabla con apenas 13 unidades. En este curso no perdió con el Barça, luego de que en su choque de primera vuelta saldaron un empate 2-2.

EL ATLÉTICO CAE EN SEVILLA

El Atlético de Madrid se descolgó más en la lucha por la cima luego de verse superados 1-0 en su visita a Sevilla.

Isaac Romero marcó el tanto de la diferencia con un cabezazo a segundo poste, luego de un tiro de esquina en el que en primer poste hubo una peinada que lo habilitó para celebrar la diana a los 15 minutos.

El Atlético cierra una complicada semana en la que hace unos días se vio superado en su campo 1-0 por el Athletic Bilbao en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Esta derrota fulmina todavía más las esperanzas colchoneras de luchar por el título al quedar 13 puntos por detrás del Madrid.

El conjunto andaluz hilvanó jornadas sin derrota para tomar un respiro y alejarse de la zona de descenso al quedar en la 15ta posición con 23 unidades.

En otros resultados, el Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre venció 2-1 al Rayo Vallecano. El conjunto bermellón se alejó de la zona de descenso, 16to con 23 puntos. El Rayo se ubica 14to con 24.

En un partido más temprano, Getafe venció 3-2 al Celta de Vigo con un doblete de Jaime Mata.

El equipo azulón quedó décimo con 33 puntos y el Celta está 17mo con 20.