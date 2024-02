Federación de Béisbol tiene sus campeones de ligas del 2023

Los seis equipos campeones del 2023 de las ligas de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) quedaron definidos el pasado fin de semana, con la coronación de las Lobas de Arecibo en la Liga de Béisbol Femenino y los Azucareros Jr. de Yabucoa en la Liga de Béisbol Doble A Juvenil.

Ambos equipos se unen a los campeones Arenosos de Camuy de la Liga de Béisbol Superior Doble A, la sección Central en la Sub 23 y los Maceteros de Vega Alta en Sub 12 y Sub 15.

A continuación un resumen de los seis campeones:

Superior Doble A: Camuy Arenas

Los Arenosos de Camuy hicieron historia, proclamándose por primera vez campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A, al destronar con resultado 12-6 a los Toritos de Cayey ante más de 5 mil fanáticos, en el Estadio Pedro Montañez.

Por cuarto año consecutivo, el campeón del torneo se decidió en un séptimo juego. Camuy acabó con una larga espera desde la fundación de la franquicia en 1957 y Cayey se quedó corto en sus aspiraciones de lograr su primer título ‘back to back’.

El tercera base Víctor Claudio fue seleccionado el Jugador Más Valioso de la serie. El equipo fue dirigido por el receptor Dennis Pérez y el apoderado es Ángel Sotomayor.

Femenino: Lobas Arecibo

Las Lobas de Arecibo consolidaron su dinastía y repitieron el campeonato de la Liga de Béisbol Femenino por tercer año consecutivo, al apabullar 13-1 a las Maceteras de Vega Alta, en el Complejo Deportivo Raúl ‘Michi’ Albero.

Es el duodécimo campeonato en catorce temporadas para las Lobas, que cerraron el torneo 2023-24 con marca perfecta de 18-0. La campocorto Adrix Paradizo fue escogida la Jugadora Más Valiosa de la serie.

Es el segundo título para el apoderado Wilfredo Cameron y el primero para la dirigente Diamilette Quiles en su debut en dicha posición.

Juvenil: Azucareros Jr. Yabucoa

Los Azucareros Jr. de Yabucoa se proclamaron nuevos campeones de la temporada 2023-24 y regresaron al trono de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil al vencer con pizarra 6-1 a los Mets de Guaynabo.

Yabucoa acabó la serie vía barrida en tres juegos para destronar a Guaynabo, campeón de la pasada temporada. Es el segundo título en tres años para los Azucareros Jr, equipo que lleva tres finales consecutivas.

Josnel Ortiz fue escogido el Jugador Más Valioso de la serie. En los tres juegos pegó cuatro hits con tres carreras empujadas y una marcada. Es el segundo título para el dirigente Wilfredo ‘Puchungo’ González y el apoderado Juan Abreu.

Sub 23: Sección Central

El Equipo Sección Central se coronó campeón de la primera temporada de la Liga de Desarrollo Sub 23, al barrer en dos juegos al Equipo Sección Este. Los monarcas se impusieron con resultados 9-2 y 8-7 para despachar la serie 2-0. El dirigente del equipo fue Ángel Ramón Santos.Adrián Santana fue galardonado como el Jugador Más Valioso de la serie. Además de aportar como lanzador, pegó dos hits y anotó cuatro carreras en la serie, con una remolcada.

Sub 15: Maceteros Vega Alta

Los Maceteros de Vega Alta se consagraron nuevos campeones de la Liga Sub 15, al dominar dos veces a los Bravos de Cidra. Para imponerse ante Cidra, los Maceteros lograron victorias con resultados 7-3 y 4-3. El Jugador Más Valioso de la serie fue Joset Molina, quien durante la final bateó de 6-4 con dos carreras anotadas y tres empujadas.

Sub 12: Maceteros Vega Alta

Los Maceteros de Vega Alta se alzaron con el campeonato de la segunda temporada de la Liga Sub 12, al vencer con resultados 13-2 y 9-2 a los Cachorros de Ponce. Es el segundo campeonato consecutivo para Vega Alta en el torneo federativo de dicha categoría. Ian García sacudió dos cuadrangulares y fue escogido el Jugador Más Valioso de la serie.