Con un toque de “pura vida”, las Jerezanas de la IUPI vienen con todo a la nueva temporada

Llegó directamente de San Antonio Belén Heredia de Costa Rica a la “isla del encanto”, Puerto Rico. Desde entonces, han sido 21 años que ha dedicado a cultivar el fútbol en el suelo nacional.

No fue hasta el 2017 que ingresó al torneo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) bajo la franela de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) donde le dio vida y corazón al programa de fútbol en ambas ramas. Su paso fue de tres años, pero fueron pisadas firmes convirtiendo a los Delfines en el equipo de mayor progreso en cada temporada. La semilla que sembró germinó en el 2022 con el primer campeonato para la universidad desde 1986, en esta ocasión bajo la dirección de su amigo, el técnico Andrés Mirabelli.

“Pura vida, mi regreso a la LAI”, describió Castro con su peculiar sentido del humor su regreso a la LAI con la típica frase de los “ticos”.

“En Sagrado me fue bien. Después de ahí me fui con la Selección Nacional femenino sub-17 en la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Fútbol) donde obtuve un gran resultado, cuarto lugar. También estuve en la selección nacional femenina adulta”, resumió brevemente lo que ha hecho en los últimos cuatro años.

En su tiempo de “descanso” del deporte universitario, Castro reforzó su currículo académico. Ya contaba con bachillerato de Política Internacional realizado en Canadá. Sin embargo, su deseo de crecer en su pasión, el fútbol, lo motivó a estudiar una maestría en MBP School of Coaches en Barcelona, España.

“Tengo un bachillerato a lo que en Puerto Rico le llaman Política Internacional, uno que no lo he usado para nada, porque me he dedicado, ¡gracias a Dios!, al fútbol”, dijo entre risas.

“Estuve estudiando en MBP School of Coaches en Barcelona que es una escuela de alto rendimiento para entrenadores. Eso me ha ayudado muchísimo para seguir trabajando por un mejor desarrollo de fútbol en la isla y en las capacitaciones internacionales que brindo”, contó Castro.

Éste no estuvo del todo desconectado del deporte universitario. Este fue el narrador de las transmisiones del pasado semestre en el fútbol masculino con el medio Fútbol Boricua y la LAI. Durante ese proceso conoce al director atlético de la UPR de Río Piedras, Ramón Hernández, quien lo llamó a entrevista y lo reclutó para el equipo femenino, sustituyendo al técnico Daniel Collazo.

“Ya tuvimos un buen arranque. Ganamos la Copa OffSide en la pretemporada. Le ganamos a la Universidad Interamericana y a las campeonas que son de la UPR de Mayagüez. Dos equipos de tradición y de dominio en la LAI. Fue un parámetro muy bueno para el equipo”, destacó el técnico debutante de las Jerezanas de la UPR de Río Piedras.

El piloto del onceno riopedrense entiende que este resultado le trae la confianza al equipo de poder ostentar el campeonato.

“Nosotros estamos tratando de cambiar la mentalidad del equipo. El equipo tiene ganas de hacer las cosas diferentes. Se dieron cuenta que pueden ser campeonas. Esta vez quiero llegar a la final y lograr el campeonato por ellas y por mí”, confesó Castro, quien ha tenido varios campeonatos en las ligas que ha dirigido a excepción de la LAI.

El costarricense deseó que sus jugadoras puedan comprender que un equipo debe estar estructurado, con buena planificación, profesionalismo en la cancha y subir los estándares de calidad. Es por ello por lo que solo necesita “que ellas vivan y disfruten la responsabilidad de llevar el uniforme de una de las instituciones más grande del país. Es un uniforme muy importante y se debe estar a la altura del significado que es la UPR de Río Piedras”.

El último campeonato para las Jerezanas fue en el 2014. En la temporada del 2022, ellas conquistaron la medalla de bronce. El campeonato fue para las Juanas de la UPR de Mayagüez y el subcampeonato lo ostentan las Tigresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Calendario inaugural

Miércoles, 7 de febrero de 2024

UAGM vs UPR de Carolina

3:00 p.m. | Quintana, San Juan

UIPR vs. UPR Cayey

3:00 p.m. | UPR de Cayey

UPR Bayamón vs. USC

3:00 p.m. | USC, Santurce

Jueves, 8 de febrero de 2024

PUCPR vs. UPR Arecibo

4:00 p.m. | UPR Arecibo

UPR de Río Piedras vs. UPR Mayagüez

2:00 p.m. | Estadio Centroamericano, Mayagüez

*Partido transmitido por Fútbol Boricua y LAI

Formato de torneo

El torneo cuenta con 10 equipos inscritos: Pioneras de la Pontificia Universidad Católica, las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez, las Tigresas de la Universidad Interamericana, las Lobas de la UPR de Arecibo, las Vaqueras de la UPR de Bayamón, las Toritas de la UPR de Cayey, las Jaguares de la UPR de Carolina, las Juanas de la UPR de Mayagüez, las Delfinas de la Universidad del Sagrado Corazón y las Jerezanas de la UPR de Río Piedras.

Se utilizará el formato de todas contra todas. Clasificaron los mejores ocho récords en la tabla de posiciones. Las series serán en formato de ida y vuelta. Solo se jugará un partido por el campeonato y el tercer lugar.