Preparadas las Juanas del RUM para defender su campeonato

Otro de los torneos que dará inicio este martes en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) es el baloncesto. No obstante, el equipo campeón femenino de la LAI inaugurará la temporada el próximo jueves ante la Universidad Central de Bayamón en el coliseo Rafael Mangual de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Mayagüez.

Aunque tengan que esperar a la segunda fecha del calendario, el quinteto de las Juanas de la UPR de Mayagüez entrará a la cancha con la confianza de que su preparación en la pretemporada las ayudará a retener el título en un competitivo torneo.

Dos bajas, pero todo está bien

El dirigente mayagüezano, Franklin Román, confirmó que su núcleo de jugadoras sufrió dos bajas con la delantera Vianca Malavé y la armadora Yaire Rodríguez, por finalizar compromisos académicos y deportivos con la institución.

“Estamos bien. El núcleo es el mismo. Tengo alrededor de cuatro a cinco nenas nuevas. Ellas vienen de hacer el corte después de un try out que hicimos con jugadoras que no estaban becadas, pero sí estudiando en el Colegio (UPR de Mayagüez)”, explicó sutilmente Román al ser abordado en el tema de las bajas de su equipo.

Fogueo de alto rendimiento

Román se caracteriza por su afán competitivo y ser una persona reservada al momento de compartir sus estrategias de juego. Lleva alrededor de seis años desarrollando el talento de la Academia de los Indios de Mayagüez, que está afiliada al equipo de la Liga de Baloncesto Superior Nacional con el mismo nombre, Indios de Mayagüez. Lo utiliza a favor del quinteto de las Juanas, para exponerlas a un fogueo de pretemporada de altura.

Este año hizo la diferencia, que, por primera vez, jugaron con equipos de la División 1 de la NCAA (National Collegiate Athletic Association en Estados Unidos): Sacred Heart University, Jackson State University y Virginia Commonwealth University.

“Este año fui el equipo de los tres que jugamos NCAA (División 2) de la UPR (los otros dos son Bayamón y Río Piedras) que fogueo con equipos de la División 1. Fue una experiencia bien diferente. Este fogueo me ayudó a ver que tengo y que no tengo en el equipo para trabajarlo. También observé quienes se atreven o no al juego de alto rendimiento”, comentó el también egresado de la facultad de Educación Física de la UPR de Mayagüez.

En Puerto Rico, la UPR de Bayamón celebra el torneo preparatorio “El Chicharrón”. En él se exponen la mayor cantidad de universidades que van a jugar en el torneo de la LAI. Las Juanas de la UPR de Mayagüez salieron por la puerta ancha, ganándole a las anfitrionas, 63-45.

“Fuimos al Chicharrón y ganamos. Perdimos solo con la UPR de Río Piedras (equipo subcampeón de la LAI). Gracias a Dios después de esa derrota nos levantamos y ganamos en la final a la UPR de Bayamón. Uso el torneo para ver los otros equipos que no los veo en la pretemporada”, abundó Román sobre lo que significa el tradicional torneo universitario para su plan de trabajo.

Entre su análisis, el Dirigente de las Juanas reconoce que el torneo de la LAI ya no podrá ser visto competitivamente en cuatro finalistas. Este año la fanaticada tendrá que contar con los tradicionales recintos de Mayagüez, Bayamón, Río Piedras y … los equipos del sistema educativo privado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Universidad Ana G. Méndez.

La meta: volver a ganar en el Palacio de Recreación y Deportes

La administración municipal de Mayagüez le hizo unas remodelaciones al Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez de cara al inicio de la temporada del Baloncesto Superior Nacional Masculino (2 de abril) y la celebración de los campeonatos de baloncesto y porrismo y baile en el Festival Deportivo de la LAI a celebrarse del 17 al 28 de abril en la ciudad de las aguas puras. Una cancha que, según Román, le añade “magia” al talento de su equipo.

“Cuando celebran las Justas en Mayagüez, el estudiantado está en ese ambiente de competencia que inspira a nuestras nenas. Para mí es estar al lado de mi familia, mi fanaticada y ganar en mi casa. Espero repetir en el 2024 en mi hogar… mi pueblo”, expresó el mayagüezano natural de la urbanización Buenaventura la meta a cumplir por las Juanas.

Román suma cinco finales para tres campeonatos – 2016, 2019 y 2023 – y dos subcampeonatos en el 2017 y 2022.

Calendario inaugural

Martes, 6 de febrero de 2024

Femenino y masculino

UPR de Bayamón vs. UPR Carolina

5:30 p.m. | UPR Carolina, Carolina

UPR de Río Piedras vs. UCB

6:30 p.m. | UCB, Bayamón

UPR de Arecibo vs CU

6:30 p.m. | cancha Nilmarie Santini, San Juan

Masculino

UPR Mayagüez vs. UPR Aguadilla

7:00 p.m. | Coliseo Jose Buga Abreu, Isabela

UAGM vs. UPR Utuado

7:00 p.m. | UPR Utuado, Utuado

PUPR vs. PUCPR

7:00 p.m. | PUCPR, Ponce

UPR de Cayey vs. UIPR

7:00 p.m. | UIPR, San Germán

Formato de torneo

El formato de competencia será todos contra todos en la temporada regular. Clasificarán los mejores 10 récords a la postemporada. De existir empate en la décima posición se jugará un partido decisivo en cancha neutral.

El primer y segundo equipo pasarán directo a cuartos de final. Del tercer al décimo lugar se jugarán series a un máximo de tres partidos. Este mismo sistema se usará para los cuartos de final, semifinales y final a excepción de un solo partido para discutir el tercer lugar.