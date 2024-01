Exastro de la NBA Rajon Rondo, arrestado por cargos menores de armas y drogas

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — La policía estatal de Indiana arrestó al dos veces campeón de la NBA Rajon Rondo el domingo en el sur de Indiana por cargos menores de armas y drogas.

El exjugador de 37 años fue detenido inicialmente por una infracción de tráfico en el condado de Jackson, informó la policía en un comunicado de prensa. Una investigación comenzó el domingo por la tarde después de que una persona que llamó dijo que un Tesla negro 2022 era conducido imprudentemente por la Interestatal 65 Sur entre Indianápolis y Louisville.

Un policía estatal olió marihuana proveniente del automóvil. Una búsqueda posterior encontró un arma de fuego, parafernalia de drogas y presunta marihuana, según el comunicado.

Rondo, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, fue llevado a la cárcel del condado de Jackson, donde inmediatamente pagó una fianza y fue liberado. Un menor que viajaba en el vehículo de Rondo en ese momento fue entregado a un familiar.

La audiencia inicial de Rondo ha sido programada para el 27 de febrero en el Tribunal Superior del Condado de Jackson.

The Associated Press no pudo contactar al abogado de Rondo.

Rondo tenía prohibición de portar armas de fuego debido a una orden judicial que se emitió en agosto pasado, la segunda girada en su contra.

La primera se produjo en 2022 cuando una mujer de Louisville dijo que Rondo había enfurecido y amenazado su vida. En aquella fecha se emitió también una orden de protección a favor de la afectada.

La mujer pidió que Rondo se sometiera a terapia de manejo de la ira, consejería y una evaluación de salud mental.

Dicha orden de protección fue desestimada en junio de 2022 después de que ambas partes “llegaron a un acuerdo”, según los registros judiciales. En marzo de 2023, la misma mujer emitió una segunda petición de protección contra Rondo. Ese caso terminó con un acuerdo en agosto.

Rondo comenzó su carrera en la escuela secundaria en Louisville y regresó al estado como guardia estrella con los Wildcats de Kentucky. Fue seleccionado en la primera ronda por los Suns de Phoenix en 2006 y jugó 16 temporadas en la NBA, ganando campeonatos en 2008 con los Celtics de Boston y 2020 con los Lakers de Los Angeles.