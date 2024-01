¿Cuándo y a qué hora son los juegos de Puerto Rico en la Serie del Caribe?

El terreno ya está listo en la ciudad de Miami en el estado de la Florida para recibir a los siete equipos caribeños que lucharán este año por el campeonato de la Serie del Caribe.

El torneo comenzará este jueves 1ro de febrero y se extenderá hasta el viernes, 9 de febrero cuando se jugará la final. Puerto Rico será representado por los Criollos de Caguas, equipo que ganó el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

A partir del primer día de acción se verán tres juegos todos los días en una primera ronda de todos contra todos que se llevarán a cabo en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami en las Grandes Ligas (MLB, en inglés).

Puerto Rico comenzará a ver acción desde el primer día cuando se enfrente al equipo de Nicaragua.

A continuación, el calendario de juegos del torneo:

jueves, 1ro de febrero

Nicaragua vs. Puerto Rico: 11:30am

Curazao vs. México: 4:30pm

Venezuela vs. República Dominicana: 8:30pm

viernes, 2 de febrero

Panamá vs. Curazao: 11:30am

República Dominicana vs. Nicaragua 4:30pm

Puerto Rico vs. México 9:30pm

sábado, 3 de febrero

Venezuela vs. Curazao 11:30 am

México vs. Panamá: 4:30 pm

República Dominicana vs. Puerto Rico: 8:30pm

domingo, 4 de febrero

Panamá vs. Nicaragua 11:30am

Puerto Rico vs. Venezuela 4:30pm

México vs. República Dominicana 9:30pm

lunes, 5 de febrero

Nicaragua vs. Curazao 11:30am

Puerto Rico vs. Venezuela 4:30pm

México vs. República Dominicana: 9:30pm

martes, 6 de febrero

México vs. Nicaragua: 11:30am

Curazao vs. República Dominicana : 4:30pm

Panamá vs. Venezuela 9:30pm

miércoles, 7 de febrero

Curazao vs. Puerto Rico: 11:30pm

República Dominicana vs. Panamá: 4:30pm

Nicaragua vs. Venezuela: 9:30pm

Posteriormente se jugarán las semifinales y finales los días 8 y 9 de febrero.

¿Quiénes están en el equipo de Puerto Rico?

El equipo estará dirigido por Yadier Molina quien contará con Edgar Pérez como su mano derecha en el banco.

La escuadra contará con dos receptores: Jonathan Morales (CAG) y J.C. Escarra (PON).

Cinco jugadores del cuadro: Vimael Machín (CAG), Jancarlos Cintrón (CAG), Emmanuel Rivera (MAY), Jack López (SAN) y Gabriel Arias (SAN).

Nelson Velázquez (CAG), Johneshwy Fargas (CAG), Dwight Smith Jr. (CAG), Danny Ortiz (MAY), Bryan Torres (CAR) y Heliot Ramos (SAN) serán los seis jardineros del equipo.

Mientras el grupo de lanzadores contará con 15 que son Alex Sanabia (CAG), Derrick Adams (CAG), Daryl Thompson (MAY), Luke Westphal (MAY), Ricardo Vélez (CAG), Ricardo Gómez (CAG), Alex Claudio (CAG), Christian Torres (CAG), Ángel Reyes (CAR), Eduardo Rivera (CAR), Danny Wirchansky (MAY), Endyrs Briceño (SAN), Bryan García (SAN), Lincoln Henzman (MAY) y Chávez Fernander (MAY).