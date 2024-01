Equipo de Puerto Rico realiza primera práctica

Unos 19 peloteros del equipo de Puerto Rico se dieron cita hoy jueves en el estadio Hiram Bithorn para la primera práctica de la selección, en rumbo a la Serie del Caribe 2024, programado para el 1º al 9 de febrero en loanDepot Park, en Miami.

El resto de los integrantes del equipo, que viven fuera de Puerto Rico, llegarán en los próximos días a la Isla y este lunes, 29 de enero de 2024, se incorporarán a las prácticas.

Los peloteros Jonathan Morales, Vimael Machín, Jancarlos Cintrón, Emmanuel Rivera, Nelson Velázquez, Johneshwy Fargas, Dwight Smith Jr., Danny Ortiz, Bryan Torres, Alex Sanabia, Derrick Adams, Luke Westphal, Ricardo Vélez, Ricardo Gómez, Alex Claudio, Christian Torres, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, y Endrys Briceño formaron parte del grupo de jugadores que se dieron cita al entrenamiento, que estuvo bajo la dirección del exgrandesligas y dirigente de la novena Yadier Molina.

“Tenemos un equipo muy bueno con mucha calidad”, dijo Molina en el terreno del Bithorn. “Obviamente si vemos la química entre el equipo, muchas cosas buenas pasarán. Enfrentamos equipos buenos, países como República Dominicana, Venezuela y Nicaragua. Todos son equipos que no podemos confiarnos. Sabemos que ellos estarán preparados también. Pienso que la clave ha sido siempre el pitcheo y la defensa. Si ambas cosas están ahí tenemos chance”, manifestó Molina.

El doradeño recalcó el orgullo que siente cada vez que viste los colores del equipo de Puerto Rico en una competencia.

“Estoy siempre orgulloso de representar a Puerto Rico y el que me den la oportunidad de hacerlo especialmente con este grupo que tiene tanto talento. Esperamos poder hacer las cosas bien y representar a la Isla de la mejor forma. Ahora mismo no tenemos el equipo completo, faltan algunos jugadores que llegarán en estos días. Ya cuando tengamos el grupo completo el mensaje será un poquito más intenso para llevar en la mente a los jugadores que esto es algo serio, que no vamos para allá para vacilar. Vamos a tratar de hacer las cosas bien”, explicó Molina, antes de que el equipo se reuniera sobre el terreno del recinto capitalino para practicar su bateo.

El equipo contará con 28 jugadores: los receptores Jonathan Morales y J.C. Escarra; ‘infielders’ Vimael Machín, Jancarlos Cintrón, Emmanuel Rivera, Jack López y Trei Cruz. Los guardabosques son Nelson Velázquez, Johneshwy Fargas, Dwight Smith Jr., Danny Ortiz, Bryan Torres y Heliot Ramos.

Mientras los lanzadores son Alex Sanabia, Derrick Adams, Daryl Thompson, Luke Westphal, Ricardo Vélez, Ricardo Gómez, Alex Claudio, Christian Torres, Ángel Reyes, Eduardo Rivera, Danny Wirchansky, Endrys Briceño, Bryan García, Lincoln Henzman y Chávez Fernander.

Carlos Berroa, gerente general del equipo de Puerto Rico, informó que el grupo practicará mañana, viernes, 26 de enero de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.; sábado, 27 de enero de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.; el lunes, 29 de enero de 7:00 p.m. a 11:00 p.m.