Criollos de Caguas celebran el campeonato con su gente

Tras ganar su campeonato número 21 en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los Criollos de Caguas, realizaron la caravana de la victoria esta tarde por toda la ciudad catalogada como el centro y corazón de Puerto Rico.

Los Criollos que ahora representarán a la isla en la Serie del Caribe, vencieron 4-1 a los Gigantes de Carolina en el último juego para culminar la serie 5-3.

Precisamente esta tarde, se anunció la escuadra que representará a la isla en la Serie del Caribe.

El equipo contará con dos receptores: Jonathan Morales (CAG) y J.C. Escarra (PON).

Criollos Campeones El equipo Criollos de Caguas, salen a celebra su vigésimo primer campeonato de la liga invernal de Baseball de Puerto Rico. Caguas Metro PR 23 de enero de 2024

Criollos Campeones El equipo Criollos de Caguas, salen a celebra su vigésimo primer campeonato de la liga invernal de Baseball de Puerto Rico. Caguas Metro PR 23 de enero de 2024

Cinco jugadores del cuadro: Vimael Machín (CAG), Jancarlos Cintrón (CAG), Emmanuel Rivera (MAY), Jack López (SAN) y Gabriel Arias (SAN).

Nelson Velázquez (CAG), Johneshwy Fargas (CAG), Dwight Smith Jr. (CAG), Danny Ortiz (MAY), Bryan Torres (CAR) y Heliot Ramos (SAN) serán los seis jardineros del equipo.

Mientras el grupo de lanzadores contará con 15 que son Alex Sanabia (CAG), Derrick Adams (CAG), Daryl Thompson (MAY), Luke Westphal (MAY), Ricardo Vélez (CAG), Ricardo Gómez (CAG), Alex Claudio (CAG), Christian Torres (CAG), Ángel Reyes (CAR), Eduardo Rivera (CAR), Danny Wirchansky (MAY), Endyrs Briceño (SAN), Bryan García (SAN), Lincoln Henzman (MAY) y Chávez Fernander (MAY).

La Serie del Caribe se llevará a cabo del 1 al 9 de febrero en Miami, Florida.