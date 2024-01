Anuncian los peloteros que representarán a Puerto Rico en la Serie del Caribe

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció el martes el equipo que representará a Puerto Rico en la Serie del Caribe 2024 en loanDepot Park en Miami, en el que se apuesta a la versatilidad de los peloteros.

El equipo estará dirigido por Yadier Molina quien contará con Edgar Pérez como su mano derecha en el banco.

El anuncio, hecho por el presidente de la LBPRC y presidente de la delegación de Puerto Rico, Juan A. Flores Galarza, se conformó luego de una reunión realizada en el Estadio Yldefonso Solá Morales, luego de que los Criollos de Caguas se coronarán campeones de la Copa Brava Lubricants en la temporada 2023-24, de la LBPRC el domingo en la noche.

“Se destacó en el proceso de selección del equipo de Puerto Rico la versatilidad de los peloteros para que puedan jugar más de una posición”, dijo Flores Galarza. “También se formó el mejor equipo con los peloteros que estuvieron disponibles para jugar”.

Según Flores Galarza, el equipo contará con dos receptores: Jonathan Morales (CAG) y J.C. Escarra (PON).

Cinco jugadores del cuadro: Vimael Machín (CAG), Jancarlos Cintrón (CAG), Emmanuel Rivera (MAY), Jack López (SAN) y Gabriel Arias (SAN).

Nelson Velázquez (CAG), Johneshwy Fargas (CAG), Dwight Smith Jr. (CAG), Danny Ortiz (MAY), Bryan Torres (CAR) y Heliot Ramos (SAN) serán los seis jardineros del equipo.

Mientras el grupo de lanzadores contará con 15 que son Alex Sanabia (CAG), Derrick Adams (CAG), Daryl Thompson (MAY), Luke Westphal (MAY), Ricardo Vélez (CAG), Ricardo Gómez (CAG), Alex Claudio (CAG), Christian Torres (CAG), Ángel Reyes (CAR), Eduardo Rivera (CAR), Danny Wirchansky (MAY), Endyrs Briceño (SAN), Bryan García (SAN), Lincoln Henzman (MAY) y Chávez Fernander (MAY).

Flores Galarza indicó que la primera práctica será este jueves, 25 de enero en el Estadio Hiram Bithorn y será abierta al público general.

También se hará una presentación del equipo el próximo lunes, 29 de enero a las 4:30 p.m. en el Distrito T-Mobile.

La Serie del Caribe iniciará el jueves, 1º de febrero y ese día Puerto Rico se enfrentará a Nicaragua.