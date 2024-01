Equipos de natación de Estados Unidos entrenan en Natatorio del RUM

El Complejo Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibió a alrededor de 260 atletas integrantes de equipos de natación y clavado de ocho universidades de Estados Unidos, quienes realizaron un entrenamiento invernal como parte de la preparación para sus competencias nacionales y de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

El grupo visitante estuvo compuesto por Oakland University, Duke University, Columbia University, Princeton University, The University of Toledo, The University of Kansas, Wellesley College y Holy Cross University. Oakland inauguró la jornada, a la que se integraron los restantes conjuntos de atletas en fechas alternas, por periodo de un mes, entre el pasado diciembre y principios de enero de 2024.

“En la época en la que nos encontramos, en los Estados Unidos las universidades no pueden seguir sus entrenamientos al aire libre por las condiciones climatológicas, por lo que vienen al Caribe buscando ese calor y esos espacios, ya que no pueden detenerse porque la temporada competitiva inicia precisamente en el primer mes del año. El turismo deportivo es una alternativa y por eso el Natatorio, descrito por ellos mismos, es un paraíso donde encuentran un buen clima, un área de hospedaje, todo cerca y, de esa manera, no interrumpen su rutina de entrenamiento”, aseveró el profesor José F. ‘Tito’ Estévez Pérez, director atlético del RUM.

Para la visita, el equipo de trabajo colegial preparó la piscina larga y la de clavados en diferentes alturas, para utilizarse en diversas sesiones de práctica, todo en cumplimiento con los requerimientos de salud y seguridad, incluyendo la certificación actualizada de los salvavidas adscritos al Complejo.

“Este Natatorio fue instalado para los Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010, después fue dejado como un legado para el Colegio. Estamos trabajando para aumentar los grados de sustentabilidad, de lo que significa el turismo deportivo en estas instalaciones”, agregó Estévez Pérez.

Aparte de la inyección económica que representa la iniciativa para el Natatorio, uno de los mayores atractivos para los visitantes es que les da la oportunidad de disfrutar de atracciones turísticas en el área oeste de la isla, al mismo tiempo que se embarcan en una experiencia cultural.

“Nosotros tenemos que aprender que como puertorriqueños y como Recinto Universitario de Mayagüez tenemos una joya. Estas universidades no solo vienen por las excelentes condiciones del tiempo, o la piscina, sino por la calidad humana. También porque dicen que este es uno de los lugares más preciosos y que son instalaciones de primer orden a nivel del Caribe y del mundo. Esto es dicho por los propios entrenadores, quienes han sido miembros del Comité Olímpico de Estados Unidos; eso es algo sumamente relevante que debemos aprovechar”, aseguró, por su parte, José González Badillo, supervisor de actividades extracurriculares del Natatorio y encargado de toda la logística de la visita.