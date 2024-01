Equipo puertorriqueño que competirá en torneo de pádel en España celebra juego de exhibición

El Team Bella Puerto Rico está listo para competir en el torneo de pádel, Hexagon Cup, del 31 de enero al 4 de febrero en el Madrid Arena, en España. Como antesala a este evento, presentaron este miércoles un juego de exhibición en el Bella Sports Complex en San Juan.

El juego de exhibición contó con la participación de varios jugadores que forman parte del Team Bella Puerto Rico como Claudia Fernández Sánchez, jugadora #25 en el mundo y campeona de Europa Absoluta con la Selección Española de pádel; Francisco Guerrero Cordero, jugador #53 en el mundo convirtiéndose en una de las mayores promesas del deporte; y Rodrigo Coello Manso, #126 en el mundo quien completa la nueva generación (Next Gen) que estará representando a la isla en el Hexagon Cup.

Además de los jugadores del Team Bella Puerto Rico, una delegación de jugadores de alto perfil visitó la Isla y formaron parte del juego de exhibición como Jacobo Cendo Pérez, quien fue jugador top 3 de Galicia entre el 2016-2018 y se encuentra en la posición #205 en el mundo; José P. Calvo-Sotelo Velasco, quien fue campeón de España en el 1994 y jugó con la selección española de padel; y Pedro Alonzo Martínez, quien fue campeón del España Sub, jugador #1 del rankin en EE.UU. y se ha mantenido 6 años consecutivos entre las 20 mejores parejas del mundo.

“Nos complace muchísimo ser los anfitriones de este grupo de jugadores que por primera vez visita nuestra Isla. Ser apoderados de uno de los seis equipos que jugarán el Hexagon Cup ha sido una gratísima experiencia para María (Esteve) y para mí. Como amantes del deporte en general esta copa nos ha permitido descubrir un deporte en crecimiento, lograr que Puerto Rico esté presente en este torneo reafirma nuestra misión empresarial de impulsar nuestro país dándole visibilidad en un evento deportivo internacional”, expresó Carlos López-Lay, apoderado del equipo de Puerto Rico.

Por su parte, Esteve añadió que “ha sido un privilegio para nosotros recibir en nuestra casa la visita de atletas de alto perfil que no conocían a Puerto Rico y han quedado maravillados con la belleza de la isla. La proyección que logrará el pádel y la isla como destino serán muy importantes para el deporte y el turismo local”.

El Hexagon Cup es un nuevo y revolucionario torneo de pádel busca transformar el deporte del 20 x 10, que se está convirtiendo en uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo.

La plantilla de equipos que jugará esta primera edición del Hexagon Cup serán Team Bella Puerto Rico de María Esteve y Carlos López-Lay, Rafa Nadal Academy by Richard Mille, el RL9 del futbolista del Barcelona FC Robert Lewandowski, el equipo AD/vantage del legendario jugador de tenis Andy Murray y el ElevenEleven Team USA, presidido por Eva Longoria.

Quienes encabezan la escuadra del Team Bella Puerto Rico son dos estrellas del pádel que no pudieron visitar la isla en esta ocasión, Arturo Coello Manso, quien ocupa la posición número uno en el ranking World Padel Tour y Bea González, quien ocupa la posición número 4.

El Team Bella Puerto Rico, además, demuestra su apuesta por este torneo al incorporar otros embajadores del ámbito deportivo y el entretenimiento que apoyarán al equipo. Entre ellos destacan la tenista campeona olímpica, Mónica Puig; la estrella de las Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Iván “Pudge” Rodríguez; la estrella del baloncesto y campeón de la NBA, José Juan Barea; el gimnasta olímpico Tommy Ramos ;la animadora y actriz, Adamari López; el actor, Julián Gil; y el animador de televisión, Jaime Mayol.

Una copa de estrellas para llevar al pádel a otro nivel

Bajo el lema “For the Fans. For the Players. For the Game”, la Hexagon Cup es un innovador torneo de pádel que reúne a jugadores masculinos, femeninos y de Next Gen (menores de 22 años), junto con otros equipos destacados incluyendo el equipo que competirán por el premio de 1 millón de euros, creando una emocionante competencia de equipos y una experiencia emocionante para los fans.

Cada propietario de equipo ha seleccionado dos jugadores franquicia que actuarán como capitanes del equipo. Los propietarios de los equipos, junto con sus jugadores franquicia, seleccionarán a los cuatro compañeros restantes; un hombre, una mujer y dos “next gen” (menores de 22 años) durante el Player Draft, que se llevará a cabo a finales de noviembre. En una sola decisión, los fanáticos tuvieron la responsabilidad final de elegir a los jugadores que formarán parte del equipo de la Copa Hexagon.

Durante el torneo los seis equipos se dividirán en dos grupos de clasificación, compitiendo en una serie de emocionantes enfrentamientos cara a cara. Solo los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase final, donde se coronará al campeón inaugural de la Hexagon Cup, con una bolsa de premios de un millón de euros en juego.

La primera edición de la Hexagon Cup se llevará a cabo en el histórico Madrid Arena durante el 31 de enero al 4 de febrero, un escenario ideal para crear un gran espectáculo. El evento incluirá una atractiva Fan Village con sesiones de firma de autógrafos, áreas de entrenamiento de jugadores, conciertos en vivo, entretenimiento, tiendas, exposiciones, food trucks y opciones gastronómicas de alta calidad. También, ofrecerán experiencias de hospitalidad VIP de clase mundial, todo diseñado para brindar a los aficionados al deporte y el entretenimiento una experiencia verdaderamente inolvidable.

Esta revolucionaria competencia nace con el objetivo de ofrecer un enfoque nuevo y disruptivo, así como el firme propósito de transformar el deporte del pádel. Para ello, ha diseño un formato completamente novedoso en el que 6 equipos compuestos por tres parejas cada uno (una pareja masculina, otra femenina y una formada por estrellas del futuro) competirán por alzarse con el triunfo.