Messi gana el premio ‘The Best’ como mejor jugador del mundo

Lionel Messi se mudó a Miami, y no para de coleccionar premios.

El astro argentino obtuvo el lunes el galardón al mejor futbolista del mundo que entrega la FIFA tras dejar el Paris Saint-Germain para militar en el Inter Miami. Con Messi como baluarte, además de revolucionar al fútbol en Estados Unidos, el club de la MLS conquistó el título de la ignota Leagues Cup

Messi superó en el podio a Kylian Mbappé y Erling Haaland, los mismos dos jugadores a los que doblegó al recibir su octavo Balón de Oro el pasado octubre.

El capitán de la selección argentina no acudió a la gala The Best realizada en el teatro Hammersmith Apollo en el oeste de Londres.

Instantes después, la campeona mundial española Aitana Bonmatí completó una barrida de los premios del fútbol femenino. La volante creativa de 25 años fue proclamada como la mejor del mundo por la FIFA, después de ganar el Balón de Oro en octubre pasado, lo cual siguió a un galardón de la UEFA en agosto.

Todo esto tras brillar para darle a España su primera estrella como campeona mundial y consagrarse con el Barcelona en la Liga de Campeones. Fue laureada como la mejor jugadora en ambos torneos.

Bonmatí superó en el podio a su compañera española Jenni Hermoso y la joven atacante colombiana Linda Caicedo.

“Orgullosa de formar parte de una generación de mujeres que está cambiando las reglas del juego y del mundo”, dijo Bonmatí.

El periodo de elegibilidad para las mujeres cubrió la actividad desde el 1 de agosto de 2022 hasta la final del Mundial el pasado agosto. La Roja española derrotó 1-0 a Inglaterra en la final disputada en Sydney, Australia.

Messi obtuvo el premio de la FIFA por octava vez en 15 años. También lo hizo el año pasado tras proclamarse campeón mundial con la Albiceleste.

El galardón masculino no tomó en cuenta el Mundial de Qatar 2022, que culminó hace 13 años. Nada más se tomaron en cuenta los logros tras el torneo hasta el 20 de agosto.

Los tres jugadores acabaron como finalistas en una votación en un panel global conformados por los técnicos y capitanes de las selecciones nacionales, un grupo selecto de periodistas y aficionados online.

Messi y Mbappé ganaron el título de la liga francesa con el PSG, pero el club decepcionó en la Liga de Campeones y la Copa de Francia, eliminados en la ronda de octavos de final de ambos torneos. Haaland fue parte de un Manchester City que completó un triplete de títulos, incluyendo el de la Liga de Campeones.

Así que el desempeño de Messi en Estados Unidos fue tomado en cuenta por los votantes.

Al rechazar Arabia Saudí por la MLS, Messi encandiló una liga que lucha por tener relevancia dentro del deporte profesional de Estados Unidos, muy dominado por la NFL y la NBA.

El técnico del City Pep Guardiola fue proclamado como el mejor entrenador del fútbol masculino, y la inglesa Sarina Wiegman se llevó el galardón femenino. Guardiola completó la tripleta de la Champions, Liga Premier y la Copa FA. Wiegman dirigió a la selección que alcanzó la final del Mundial.

El argentino Hugo Íñiguez ganó el premio al mejor hincha. El seguidor de Colón de San Fe se viralizó con un video en le dio la mamadera a su bebé en la tribuna. Íñiguez recibió el premio en persona, acompañado por su hijo Tiziano, quien rompió a llorar en el escenario.