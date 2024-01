The Rock se roba el show en su regreso a WWE Raw

The Rock mandó un mensaje a Roman Reigns I WWE

WWE comenzó con una gran sorpresa el 2024, luego de que The Rock hizo su regreso para el programa Raw Day 1 en San Diego, California.

‘The Most Electrofying Men’ se confrontó ante Jinder Mahal, ex campeón de WWE, en un segmento dentro del programa del lunes por la noche.

Después de que Mahal se burló del campeón del pueblo, The Rock insultó al excampeón: “Ellos no te abuchean por la forma en la que hablas o porque seas de India. Ellos lo hacen porque eres el hijo de p**a más grande que ha caminado en la tierra de dios”.

Después de algunos minutos de confrontación verbal ambos se fueron a los golpes, en donde The Rock se fue con la mejor parte.

The Rock haciendo lo que The Rock sabe hacer y bien. Qué electrizante es cada movimiento suyo. #WWERAW #WWEDay1 pic.twitter.com/2bk757VuDJ — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) January 2, 2024

Para terminar su participación Dwayne Johnson mandó un mensaje a Roman Reigns.

“San Diego, los amo. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando vaya a comer esta noche, ¿Debería sentarme en la mesa, en la tabla de un bar, o en la cabeza de la mesa? (The Head of the Table).

THE ROCK JUST CHALLENGED ROMAN HOLY SHIT pic.twitter.com/1FbXvUdn9e — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) January 2, 2024

Cabe recordar que la última aparición de The Rock en Raw fue en 2016, mientras que en 2023 también estuvo en un ring de WWE, cuando apareció en Smackdown.