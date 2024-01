Pelotero dominicano Wander Franco es arrestado por supuesta relación con menor de edad

El campocorto y suspendido pelotero dominicano de los Tampa Bays, Wander Franco, fue arrestado hoy, lunes, por la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género de Puerto Plata tras acudir a ser interrogado por presuntas relaciones íntimas con una menor de edad.

Según El Quinto Elemento Tv, el pelotero dominicano se presentó a la fiscalía de Puerto Plata junto a sus abogados, Teodosio Jáquez Encarnación y Francisco Rodríguez Consoró.

Asimismo, informaron que la titular de la unidad, Luisa Marmolejos, habría dejado detenida también a la madre de la menor que hizo la acusación.

The Associated Press supo que el martes fiscales y policías dominicanos se presentaron en las dos propiedades de Franco en Baní, la localidad natal del pelotero y ubicada unos 60 kilómetros al suroeste de la capital, para solicitar su comparecencia pero no lo localizaron.

La fiscal Diná Llaverías esperó a Franco y a sus abogados en sus oficinas pero pasada media hora del horario de la cita decidió continuar con otros asuntos.

El 14 de agosto en Ministerio Público de la República Dominicana confirmó que Franco era investigado en relación con unas publicaciones en las redes sociales, las cuales hacían suponer que había tenido una relación con una menor.

Franco se estaría valiendo de que no fueron citados los abogados que actualmente lo representan, sino otros que él había desautorizado, para no responder el requerimiento.

De otra parte, The Associated Press tuvo acceso a un documento en que se hace constar que los abogados Luz Díaz Rodríguez, Rosalina Trueba, Cristian Cabrera y Manuel Rodríguez fueron desapoderados por Franco para representarlo y que por tanto no podían acudir con él a la fiscalía el jueves.

El documento establece que Franco fue requerido por las autoridades el 27 de diciembre.

“Lo que el proceso penal pone a disposición, que son varias opciones, ahora mismo no es tiempo oportuno para hablar sobre ello”, respondió la fiscal Diná Llaverías sobre los próximos pasos en el caso.

Franco fue suspendido con goce de sueldo en agosto por la oficina de las Grandes Ligas mientras las autoridades en su país natal lo investigaban.