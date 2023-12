¿Quién será el MVP de la NFL?

Si un enfrentamiento en diciembre entre los dos mejores equipos de la NFL no es suficiente, el Jugador Más Valioso de la NFL podría decidirse el lunes cuando los 49ers de San Francisco reciban a los Ravens de Baltimore.

El quarterback de los Niners Brock Purdy llega como el favorito para llevarse el galardón en un increíble trayecto de la última selección del Draft 2022 a MVP 2023. Otra impresionante actuación en un duelo importante podría ser suficiente.

Pero acechando cerca está el QB de los Ravens Lamar Jackson, quien tiene la segunda mayor probabilidad de conseguir su segundo MVP, de acuerdo con FanDuel Sportsbook.

Y si cualquiera de los quarterbacks tiene un bajón, el corredor de los 49ers Christian McCaffrey es quinto de acuerdo con las apuestas.

“¿Quiéres meterme en problema con estos dos chicos?”, bromeó el entrenador de los 49ers Kyle Shanahan cuando le preguntaron que eligiera al candidato de su equipo. “Es la única razón por la que no comentaría en ninguno de los dos, por que no quieren que se cancelen uno al otro. Pero si un jugador que no es quarterback va a ser MVP, no me explico como Christian McCaffrey no podría... Si va a un quarterback, entonces no tengo que hablar de Christian”.

El caso en favor de Purdy ha sido complicado para los expertos que intentan decidir si Purdy merece el crédito por la poderosa ofensiva de San Francisco y cuánto debe ir a otros jugadores como McCaffrey, Deebo Samuel, Brandon Aiyuk y George Kittle, así como el esquema de Shanahan.

Pero la habilidad de Purdy de empujar el balón en el campo y realizar jugadas en moments preciso han elevado la que fue una buena ofensiva con Jimmy Garoppolo la campaña anterior, en una de las mejores esta temporada.

San Francisco lidera la NFL con 29.9 puntos por partido en ofensiva y 6.79 yardas por jugada los coloca con la tercera mejor marca en la era del Super Bowl.

Pero también hay argumentos de peso por McCaffrey, aunque los últimos 10 galardones han sido para quarterbacks. Lidera a NFL con 1.801 yardas y está empatado en el liderato con 20 touchdowns y fue con su llegada a San Francisco a mitad de la campaña que llevó a al mejora de la ofensiva.

“Es la razón que nuestro juego por aire y acción por aire y todo eso mejoró, por que marca el estándar con el juego por tierra y cuando pasamos el balón, ahí está en la jugada”, aseguró Purdy.

Si el premio no va a un jugador de los 49ers, Jackson tiene buenos argumentos para llevarse el galardón por segunda ocasión tras ser el ganador unánime en el 2019, aunque sus números no están al nivel de Purdy.

La habilidad de Jackson de correr impulsó a Baltimore como la mejor ofensiva por tierra y tiene una de sus temporadas más prolíficas por aire bajo el nuevo coordinador ofensivo Todd Monken. Necesita 23 yardas por aire para superar la mejor marca de su carrera de 3,127 del 2019, así como 17 pases de touchdown y 741 yardas por tierra.

Aunque mucha gente verá el partido como un refrendo del premio, el entrenador de Baltimore John Harbaugh tiene otras prioridades.

“No me importa”, admitió. “Me importa poco y lo mejor es que a Lamar le importa menos. Nos importa el juego”.