Las estrellas que serán parte del juego de celebridades de José Berríos y Vladimir Guerrero

El terreno está listo para recibir a las grandes estrellas de Grandes Ligas (MLB, en inglés) en el Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina donde se llevará a cabo el evento “Gente del Barrio Home Run Derby y Celebrity Softball Game” de la Fundación La Makina y la Fundación VG 27.

Durante el día de hoy se confirmaron varios de los participantes que estarán en el juego organizado por las fundaciones del puertorriqueño José Berríos y el dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Los destacados peloteros de Grandes Ligas José “La Makina” Berríos y Vladimir Guerrero Jr. serán los anfitriones de este gran evento. Por el equipo de Vladimir Guerrero estarán participando Edwin Encarnación, Santiago Espinal, Carlos Gómez, Lourdes Gurriel Jr, Gabriel Moreno, Jorge Polanco, Julio Rodríguez.

Mientras que por la escuadra de Berríos estarán presentes: Javier Báez, Carlos Beltrán, Alexis Díaz, Edwin Díaz, José Miranda y Emmanuel Rivera.

Este evento, producido por Duars Sports, busca apoyar importantes iniciativas comunitarias en Puerto Rico.

Los boletos para este espectacular evento deportivo están disponibles en Ticketera.com y podrá ser disfrutado a través de WAPA Deportes (canal 4.2; Liberty 44 y 244HD; Claro 5; Dish 27 y DIRECTV 657).

José Berríos motivado por el desarrollo de las futuras generaciones

Trabajando para el desarrollo de las próximas generaciones, así vislumbra su futuro el recién galardonado con el Guante de Oro, el lanzador puertorriqueño de los Azulejos de Toronto, José Berríos.

Para el derecho, ganar el galardón por primera vez en su carrera es el resultado de la seriedad con la que se toma su trabajo desde que está en las pequeñas ligas. En entrevista con Metro Puerto Rico describió con orgullo haber alcanzado esta meta a nivel profesional.

“Para mí es algo que me disfruto mucho, tomo muy en serio y soy muy apasionado a lo que es el juego, trabajo para ser un buen lanzador, mejorar día tras día, jugué infield durante mi niñez así que tomo con mucho orgullo y respeto a lo que es ser buen defensor, tener la oportunidad de ganar el Guante de Oro para mí me enorgullece y estoy contento por este gran logro”, expresó Berríos.

El puertorriqueño quien forma parte de los Azulejos no está solo en este logro, ya que sus compañeros

Junto con sus compañeros Matt Champan y el jardinero Kevin Kiermaier, también fueron galardonados nuevamente con el Guante de Oro. Berríos describió esto como el fruto del sacrificio que realizaron en la pasada temporada.

“Eso dice mucho, jugamos muy bien. El equipo en overall tuvimos nuestras altas y bajas o nuestras diferencias pero lo más importante es que nos mantuvimos unidos, reconocimos cómo podíamos lograr ganar cada juego y pudimos jugar buen béisbol, obviamente, se iba a ver un buen resultado. Son grandes defensores y me siento bien y tener la oportunidad de ser parte de ellos, me siento bien contento en lo personal”, dijo el lanzador a este diario.

A Berríos le queda mucho béisbol por delante, sin embargo, este también tiene otra pasión y es aportar su grano de arena por las futuras generaciones. El lanzador no descarta ser dirigente a nivel profesional, pero asegura que se vislumbra trabajando en el desarrollo del deporte en la juventud.

“Mi pasión siempre han sido los niños, me gusta educar, enseñarlos, obviamente con lo que he aprendido con mi experiencia, en lo deportivo y lo personal. Nunca he visto mi persona siendo coach a nivel profesional, hasta el día de hoy, siempre voy a estar en la disposición de los niños, obviamente tengo tres niños, ahora mismo mi prioridad son mis niños. Esté en el momento que esté siempre voy a estar dispuesto a ayudar a los niños y jóvenes. Mi plan es volver a Puerto Rico cuando me retire y seguir ayudando a las nuevas generaciones para que tengan las mismas o mejores oportunidades que yo para lograr grandes cosas”, indicó el también miembro de la selección nacional de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Berríos actualmente trabaja en lo que es “My Dream” un complejo donde se puedan llevar a cabo actividades deportivas y académicas para que las nuevas generaciones puedan educarse en diversas áreas.

“La Mákina” también ha estado muy pendiente a lo que es el béisbol invernal de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Este se mostró contento por el auge que está tomando nuevamente la liga a nivel local y especialmente con el desarrollo de los nuevos peloteros boricuas.

“Me gusta la manera en que están trabajando las redes sociales cada uno de los equipos, desde los uniformes, la energía que están brindando los jugadores, todo comienza con nosotros que somos los que jugamos, la seriedad y la motivación que le pongamos a nuestro trabajo se va a ver reflejada en el juego y eso va a llamar la atención del fanático. Me gusta la oportunidad que está brindando RA12, Ponce, muchos jugadores activos que quieren esa oportunidad y que quieren demostrar que quieren jugar Grandes Ligas en el futuro”, expresó Berríos.

Este año, Berríos fue el único puertorriqueño que ganó el Guante de Oro en las Grandes Ligas tras una temporada donde logró 184 ponches en alrededor de 190 entradas.