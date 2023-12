Junta de Directores de la FBPR se reunirá en Fajardo

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) tendrá una reunión ordinaria de la Junta de Directores este domingo a las 10:00 de la mañana, en la casa alcaldía de Fajardo.

Esta será la última reunión del año de la organización, como parte de los preparativos rumbo a la temporada 2024 de la Liga de Béisbol Superior Doble A (LBSDA), programada para comenzar en febrero del año entrante.

En la reunión, se presentarán los nuevos apoderados, las enmiendas al reglamento y el informe del presidente doctor José Quiles con las gestiones realizadas durante el año 2023. Además, se dará a conocer la dedicatoria de la temporada 2024 de la LBSDA.

Se acerca fecha límite para inscripción

Este miércoles, 13 de diciembre, es la fecha límite para radicar la solicitud de nuevo ingreso con miras al sorteo del 2024. Para llenar el formulario, debe entrar al siguiente enlace: https://forms.gle/WtBjSv2WRST5vgaV6

El documento deberá ser completado por todo jugador que nunca ha participado en la LBSDA y que esté interesado en formar parte del sorteo. También, aquellos jugadores que no pertenezcan a ningún equipo y que no hayan solicitado participación para las temporadas 2016 al 2023. Aquellos jugadores sin experiencia en el béisbol profesional que nunca hayan participado en la LBSDA, pero sí participaron en el torneo juvenil de la FBPR, no tienen que llenar la solicitud.