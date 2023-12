Dominicana supera a Puerto Rico en el Juego de las Estrellas

Juan Carlos Pérez respondió con un sencillo remolcador en el fondo de noveno episodio, y las Estrellas de la Liga Dominicana de Béisbol derrotaron por 5-4 a las Estrellas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, en un duelo de exhibición disputado ante poco más de 12,000 aficionados.

El estelar exjugador de las Grandes Ligas conectó un doble remolcador de tres anotaciones en el cuarto episodio. Sin embargo la distinción de Jugador Más Valioso fue para Juan Carlos Pérez, tras batear de 2-1 con el imparable que definió el encuentro.

La acción del béisbol invernal local continúa mañana con tres partidos entre los que se encuentran: Leones de Ponce vs. Criollos de Caguas, RA 12 vs. Cangrejeros de Santurce y Gigantes de Carolina vs. Indios de Mayagüez.

Mientras que en México, César Salazar conectó un sencillo en el fondo del noveno episodio para dejar tendidos en el terreno a los Yaquis de Ciudad Obregón y los Naranjeros de Hermosillo escaparon con una victoria por 7-6 para mantener el liderato en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

Sergio Burruel con un doble remolcador de dos anotaciones bateando como emergente y Jaylin Davis con un jonrón de dos anotaciones, se destacaron en la ofensiva de los ganadores.

En Navojoa, los Cañeros de Los Mochis barrieron en una doble cartelera de encuentros recortados a siete entradas a los Mayos de Navojoa.

En el primer encuentro de la jornada, Isaac Rodríguez empujó una carrera con un sencillo para romper un empate en la novena entrada, y los Cañeros vencieron por 6-5 a los Mayos.

En segundo de la jornada, Eric Meza rompió un empate con un jonrón de tres carreras, y los Cañeros derrotaron por 5-4 a los Mayos.

En Monterrey, Fernando Flores y Missael Rivera sacudieron sendos cuadrangulares de dos carreras y Christian Villanueva se fue de 5-2 con una empujada y dos anotadas, en la victoria de los Charros de Jalisco por 10-7 sobre los Sultanes de Monterrey.

En Guasave, José Heberto Félix rompió un empate con un sencillo productor de una carrera, y los Algodoneros superaron por 2-1 a los Tomateros de Culiacán.

En Mazatlán, un sencillo remolcador de una carrera de Milan Tolentino en el sexto capítulo, rompió un empate y los Águilas de Mexicali doblegaron por 4-3 a los Venados.

Naranjeros lideran la segunda vuelta con marca de 7-2, seguidos por Cañeros (6-3), Yaquis (5-4), Venados (5-4),Algodoneros (5-4), Charros (5-4), Águilas (4-4), Tomateros (3-6), Sultanes (3-6) y Mayos (1-8).