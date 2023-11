Verstappen gana en Abu Dabi y extiende su récord

Aunque Max Verstappen aseguró su tercer campeonato consecutivo de la Fórmula Uno hace casi dos meses en el Gran Premio de Qatar, siempre se supo que no iba a bajar la guardia. Iba a querer más.

El neerlandés ganó todas las carreras que se escenificaron desde entonces y completó un sensacional año con una cómoda victoria el domingo en el Gran Premio de Abu Dabi.

“Creo que es algo que me enseñaron desde niño. Me parece inconcebible presentarme a una carrera sin la intención de darlo todo”, dijo Verstappen. “Eso me irritaría y la gente alrededor mío se irritaría también. Mi mentalidad no cambió tras ganar el campeonato. Me presento a cada de fin de semana dispuesto a brindar lo mejor que tengo y ganar es algo fabuloso. ¿Por qué no voy a querer a ganar?”

Para coronar una temporada monumental, el piloto de Red Bull también superó el hito de las 1,000 vueltas como primero en una campaña.

“Sabía que eso estaba al alcance”, dijo Verstappen, quien extendió a 19 su cuenta récord de victorias en la temporada y la 54ta de su carrera para situarse tercero en la tabla histórica.

Verstappen finalizó por delante del Ferrari Charles Leclerc y el Mercedes de George Russell, además de llevarse el punto de bonificación por la vuelta más rápida.

Con 54ta victoria de por vida, el neerlandés quedó por delante de Sebastian Vettel, ex de Red Bull. Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (103) son los únicos que le superan.

“Ha sido un año increíble”, dijo Verstappen tras cruzar la meta en el circuito de Yas Marina. “Hemos conseguido mucho como equipo, pero también quiero descansar. Lo he disfrutado, pero he pensado que son las últimas vueltas en ese auto y no te sientes tan bien. Fue extraño. El año que viene dependerá del paquete que tengamos”.

Red Bull ganó 21 de las 22 carreras de la temporada, con el mexicano Sergio Pérez adjudicándose dos para el equipo.

“La rompieron toda este año", dijo el director de Red Bull Christian Horner por la radio. “Todos estamos muy orgullosos”.

Pérez entró segundo pero fue relegado al cuarto lugar debido a una penalización de cinco segundos. Leclerc permitió que Pérez le adelantara en el última vuelta al confiar que el mexicano acabaría más de cinco segundos por delante de Russell, con Mercedes y Ferrari peleándose el segundo puesto en el campeonato de constructores.

Mercedes se apoderó del segundo sitio gracias a que Hamilton, su otro piloto, sumó dos puntos al quedar noveno, y Carlos Sainz Jr., con el otro Ferrari, fuera de la repartición.

“Lamentablemente no nos alcanzó”, dijo Leclerc.

Verstappen largó desde la pole por 12da vez esta temporada — el doble que el siguiente piloto — con Leclerc detrás y el McLaren de Oscar Piastri de tercero.

El circuito de Yas Marina es de lo más difíciles para rebasar y Verstappen realizó una estupenda larga, conteniendo los ataques de Leclerc.

Pérez fue penalizado por un contacto de neumáticos con Norris, aunque dio la impresión que el británico tenía espacio suficiente y tocó el neumático delantero derecho del mexicano.

¿Para qué me sancionan? Iba adelante", dijo Pérez por la radio del equipo. Tuvo que comparecer después antes los comisarios de carrera y recibió una advertencia por usar un lenguaje vulgar.

“Los comisarios le explicaron al piloto que no tenían problema con que alguien esté en desacuerdo con sus decisiones, pero los insultos personales quebrantan el código deportivo”, dijo la Federación Internacional de Automovilismo. “El piloto ofreció una disculpa genuina y sincera a cada uno de los comisarios”.