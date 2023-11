José “Piculín” Ortiz recibe mensajes de fortaleza tras diagnóstico de cáncer

Miles de mensajes de apoyo y fortaleza son los que ha recibido el exbaloncelista y comerciante puertorriqueño, José “Piculín” Ortiz, a través de sus redes sociales tras dar a conocer este miércoles que fue diagnóstico con cáncer colorrectal.

Tal fue el caso del astro del deporte boricua Filiberto “Fili” Rivera, quien publicó palabras de aliento para su amigo, a quien describió como un “guerrero”.

“Hermano, nos hace falta esa una última parada para ganar esta batalla y estamos seguro que lograremos el triunfo. Mi familia y yo nos unimos a las millones de oraciones por ti y tu familia. Te queremos, leyenda”, comentó el exintegrante de los Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Igualmente, el gerente general de la escuadra masculina, Carlos Arroyo, expresó: “José, te amo y te admiro tanto. Solo tu sabes ganar los partidos más difíciles que te ha dado la vida”.

De igual forma, la presentadora del programa “Línea Deportiva” de Wapa TV, Natalia Meléndez, dedicó un emotivo mensaje a su colega. “Querido Picu, declarando sanción sobre tu cuerpo !!! A dar la batalla Junto a un país que te ama”, dijo la también comentarista.

Mientras, el actor y modelo boricua, Osvaldo Ríos, se puso a disposición de Ortiz para acompañarlo durante su batalla contra la enfermedad. “Estamos en oración contigo, hermano querido! Bendiciones infinitas y echarme ganas que para eso somos guerreros!! Cuenta conmigo 300% para lo que necesites. Abrazo fraternal”, añadió.

Otras figuras que se unieron para mostrar apoyo fueron: Christian Dalmau, Braulio Castillo, Maricarmen Ortiz, Tatiana Ortiz, Xiomara Ríos, Aníbal Acevedo Vilá, Jowell, Mario VI, entre otros.

Más temprano, en un video publicado en su cuenta de Instagram, el exdeportista confirmó que recibió la noticia el pasado 2 de noviembre luego de someterse a varios estudios.

“Quiero compartir con ustedes el pueblo de Puerto Rico y todas las personas que siempre han sido de alguna manera u otra seguidores míos que se me ha encontrado el día 2 de noviembre que tengo cáncer colorrectal. Estamos dispuestos a dar la batalla. Estamos en un pensamiento positivo”, contó la leyenda del deporte.

Según explicó Ortiz, tanto él como su familia se encuentran “positivos” ante el proceso y aseveró que ya cuentan con un grupo de profesionales que aportarán sus conocimientos para batallar contra la enfermedad.

“No es una noticia grata, pero es una noticia que tenemos que dar de frente y tener la mejor actitud posible para que todo nuestro entorno se mantenga a tono... Sepan que voy a dar el máximo mío posible, como siempre lo hice en la cancha, como siempre lo he hecho en los momentos difíciles anteriores que he tenido. Solamente le pedimos que oren por nosotros, por este servidor”, agregó.

El excanastero aprovechó el momento para hacerle un llamado a las personas entre los 45 a 50 años que no tengan miedo a realizarse una colonoscopia. Asimismo, solicitó espacio para poder lidiar con la enfermedad y reiteró que cuenta con las oraciones del pueblo puertorriqueño.

“El cáncer no tiene cura, pero la cura es la propia prevención. Considero que deben pensarlo. Yo pensaba que era otra cosa, pero cuando me hago la colonoscopia surge que tengo ese cáncer colorrectal. Pero vuelvo y les digo, voy a dar la batalla”, manifestó Piculín.