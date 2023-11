Reciben a atletas puertorriqueños que compitieron en Santiago 2023

Luego de completar una extraordinaria actuación en los décimos novenos Juegos Panamericanos Santiago 2023, los atletas boricuas fueron recibidos este miércoles con júbilo y alegría por el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR).

“Lo fuimos a dar todo y lo dimos todos. Hicimos una gran demostración. Estamos muy contentos”, dijo la presidenta del COPUR, Sara Rosario, durante su discurso de recibimiento.

En un espacio de la actividad, Rosario reconoció al luchador Edgardo López, quien el pasado sábado anunció su retiro de la competencia dejando sus botas de competir en el centro del colchón.

“Qué bueno que esto no fue el sábado. Si no estuviera destruido. Simplemente gracias cada uno de ustedes tienen un pedazo de mi corazón. A todas las personas que me han apoyado y ayudado gracias. No tengo en este momento palabras”, dijo López cuando subió a la tarima con la ovación de sus compañeros.

Puerto Rico comenzó a competir el 19 de octubre con el deporte de boxeo y finalizó el domingo, 5 de noviembre con tenis de mesa, bolos y golf.

En el medallero global de los Panamericanos, la Isla consiguió la décima tercera posición con 20 medallas: tres de oro, seis de plata y 11 de bronce. La delegación estuvo integrada por 223 atletas.

Además, se obtuvo dos boletos olímpicos: uno para la boxeadora Ashleyann Lozada y el otro para el velerista Pedro Fernández.

El COPUR informó que los medallistas han recibido un incentivo económico por el color de su medalla: seis mil dólares para la medalla de oro, cuatro mil para la medalla de plata y dos mil para la medalla de bronce.

Entregan vestimenta a la delegación para los Parapanamericana Santiago 2023

Dentro de la actividad, la organización hizo entregar, formalmente, del vestuario oficial que usarán los atletas en los Parapanamericanos, competencia que se llevará a cabo del 17 al 26 de noviembre en Santiago, Chile.

La delegación Parapanamericana está integrada por 45 personas, entre atletas, entrenadores, médicos y oficina de misión.

Los paratletas estarán compitiendo en nueve deportes: paratletismo, paranatación, parapowerlifting, paratiro, paratiro con arco, parabaloncesto en silla de ruedas, parajudo, parataekwondo, y paratenis de mesa. Los abanderados de la paradelegación son: la atleta de parapowerlifting Neslie Bernardi Ortiz y Oscar Fontán Vélez, de parataekwondo.

En el año 2000, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional firmaron un acuerdo para la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Desde entonces, se aplica el principio de “una ciudad sede para ambos Juegos”.

Esta será la séptima edición de los Juegos Parapanamericanos y Puerto Rico ha participado en las siete ediciones. La primera ocurrió en 1999, en Ciudad de México, México, con 1.000 atletas de 18 países. En la edición de Lima 2019, Puerto Rico ganó tres medallas de plata en parajudo con Luis Jabdiel Pérez, paratletismo con Carmelo Rivera y paranatación con Darwin Báez.