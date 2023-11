Baloncelista boricua hace historia en la liga salvadoreña al anotar 100 puntos en un partido

El puertorriqueño Jeremy “Jet” Agosto logró hacer lo que ningún atleta había conseguido en los ocho años de historia deportiva de la Liga Mayor de Baloncesto de El Salvador (LMB): anotar 100 puntos en un solo partido.

La hazaña ocurrió durante el encuentro entre el Club Cojute y el Chalchuapa United, que culminó con marcador de 160-93 a favor del quinteto liderado por el boricua de 26 años. El " point guard” de 5′10″ aportó, además, siete asistencias y rebotes.

“El récord de 100 puntos fue una meta alcanzada de muchas más por cumplir. Se la dedico a los dos seres que me mueven a lograr todo: Dios y mi hija (…) Me siento agradecido con el equipo y con el dirigente porque sin ellos no hubiera sido posible”, dijo Agosto en entrevista con Metro Puerto Rico.

Agosto, quien fue drafteado en el 2022 por los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), se integró al Cojute el pasado 29 de agosto de 2023 y, desde entonces, se ha posicionado como líder en puntos y asistencias.

“Mi experiencia (jugando en el país centroamericano) ha sido una gratificante. He sentido el apoyo de Puerto Rico y en El Salvador he recibido mucho amor y respeto por parte de la afición y todo el equipo de trabajo”, agregó el joven, quien inició en el deporte cuando tenía seis años.

El egresado de la American University y natural del barrio Shanghai en Santurce, compartió que su mayor deseo es regresar a la Isla con el fin de continuar desarollando oportunidades de cremiento para talentos locales.

“Quisiera jugar nuevamente en mi país porque es donde está la familia. Hay muchos talentos, los cuales merecen oportunidades como yo en algún momento las tuve”, finalizó diciendo.

Actualmente, el Cojute se encuentra en la tercera posición del torneo tras finalizar la serie regular y comenzar el sábado los “playoffs”. La temporada culmina el 5 de diciembre de este año.

El boricua, con experiencia jugado en Nicaragua, Estados Unidos, México y Brasil, posee el récord en las Junior Olympics, fue el reconocido como el “Most Valuable Player” en la Liga Puertorriqueña de Baloncesto (LPB), cuenta con siete campeonatos en categorías menores, entre otros logros.

La LMB, creada en el 2015, es la principal liga de baloncesto masculino profesional de El Salvador y está compuesta por 11 equipos. La entidad deportiva es controlada por la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FSB).