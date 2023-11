La mamá argentina Belén Casetta gana los 3.000 obstáculos en los Juegos Panamericanos

Algunas mujeres posponen la maternidad para darle prioridad a sus carreras deportivas. Belén Casetta tiene un mensaje para ellas: No lo hagan.

A casi seis meses después de dar a luz, la argentina remontó en la última vuelta para llevarse el sábado la victoria en los 3.000 metros con obstáculos de los Juegos Panamericanos.

Casetta también estableció un nuevo récord panamericano al registrar un tiempo de 9 minutos y 39.47 segundos. Eclipsó el previo récord de la justa continental que la canadiense Genevieve Lynn Lalonde (9:41.45) logró en Lima 2019.

“Tengo que darle gracias a toda la familia que me ayudó con ella (su hija), yo sola no habría podido”, dijo la argentina. “La familia es un pilar así que esta medalla no es sólo mía, sino de todas las personas que tengo detrás”.

La argentina de 29 años dio a luz a una niña, Lina, hace cinco meses y medio. Medallista de bronce en Lima, Casetta llegó a Santiago con apenas cuatro meses de entrenamiento.

Como muchas otras madres que compiten, Casetta ha enfrentado múltiples predicamentos para seguir en el atletismo. Pero vino a Santiago acompañada de Lina y su suegra, hospedándose fuera de la villa de los atletas.

“Yo les digo a las atletas que postergan la maternidad por ambición o por el tema del deporte, tener un hijo es lo mejor que te puede pasar”, indicó. “Estos resultados no los obtenía cuando me mataba entrenando, hoy que soy mamá entreno menos y ahí está la medalla”.

En la carrera del sábado en el Estadio Nacional, Casetta quedó relegada la mayor parte. La brasileña Tatiane da Silva, la canadiense Alycia Butterworth y la estadounidense Marisa Howard hicieron el gasto inicial. La arremetida de la argentina llegó en la última vuelta, cazando a Da Silva.

Butterworth (9:41.45) y Da Silva (9:41.29) se llevaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Luego de su triunfo en Panamericanos, Casetta ahora tendrá que tomar una decisión familiar de cara a los Olímpicos de París 2024.

“Vamos a ver cómo me siento (para los Olímpicos) es una etapa de la vida mi hija que no me quiero perder, crecen día a día y no estoy para hacer giras por tanto tiempo. Me podría acompañar, pero sería alejarla del padre y es injusto”, señaló. “Veré que hacer”.

Mientras eso sucede, tendrá tiempo para disfrutar de su medalla de oro al lado de su hija.