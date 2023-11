“Tú puedes”: El emotivo momento donde Adriana Díaz consoló a su rival tras victoria

Un emotivo momento surgió entre Adriana Díaz y la brasileña Bruna Takahashi luego de que la boricua ganara la medalla de oro en la categoría individual del tenis de mesa en los Juegos Panamericanos.

Díaz abrazó y consoló a Takahshi quien es su amiga desde los once años al mismo tiempo que le decía “tú puedes” a la ganadora de la medalla de plata.

“Bruna y yo nos conocemos desde que tenemos, 10-11 años, hemos crecido juntas en este deporte, somos mejores amigas, hemos hecho de todo, ir al cine, de compras, somos muy close y así nos conocemos en la mesa, es algo que da mucho sentimiento, yo sé todo lo que ella se sacrifica, sabe todo lo que sacrifico y realmente yo quisiera que las dos tuviéramos oro, es un sentimiento que tengo muy grande porque es una de las mejores personas que conozco pero al final del día esto es el deporte y por mi parte contenta por mí, pero me encantaría que ella en un futuro pueda lograr todo lo que quiera”, expresó Adriana Díaz.

Luego del partido Díaz explicó que logró entrar en un estado de concentración inexplicable cuando logró remontar ante su oponente en los últimos sets del partido.

Miren a Adriana diciéndole Tú puedes, tú puedes. Qué gesto de grandeza. pic.twitter.com/f9svRSMRS6 — Silverio Pérez (@SilverioPR) November 1, 2023

“Todavía no tengo palabras para describirlo, ha sido un día de muchas emociones. Tuve un partido 4-3 en la mañana y ahora también fue 4-3. No te puedo decir realmente cómo fue el final del juego porque estaba en una zona mental que ni yo misma entendía, es algo que me transformé y realmente quería esa medalla, quería tener la primera medalla de oro para Puerto Rico y lo logramos”, expresó Adriana Díaz en entrevista tras el partido.

Díaz ganó ante la brasileña Bruna Takahashi en sets de 4-3.

Takahashi ganó el primer parcial 11-9, tras un duro intercambio con Adriana. El segundo parcial fue uno dramático que llegó a puntos extras y las boricua logró dominar 14-12 para empatar el partido a un set cada una (1-1). El tercer set fue dominado por Díaz 11-3 para tomar la delantera (2-1). Sin embargo, la brasileña empató el partido 2-2 tras ganar el cuarto set 11-8. Igualmente Takahashi ganó el quinto set 11-8 para tomar el dominio del juego 3-2.

Cuando la brasileña estaba a un juego de culminar el partido, Adriana Díaz, salió para ganar el sexto parcial 11-9 y obligar un séptimo y decisivo parcial.

Los sets culminaron 11-9 BRA, 14-12 PUR, 11-3 PUR, 11-8 BRA, 11-8 BRA, 11-9 PUR, 11-7 PUR.

La puertorriqueña logró el pase a la final individual de los Juegos Panamericanos tras vencer a la canadiense Mo Zhang en sets de 4-3 en el partido de semifinal que se jugó el miércoles en la mañana.

Con esta medalla Díaz superó al levantador de pesas Luis Fernando Báez y el gimnasta Luis Felipe “Tingui” Vargas en totales de preseas acumuladas la historia de los boricuas en Juegos Panamericanos. Ambos habían ganado seis medallas.

La utuadeña con su pase a la final en el evento individual y la medalla de bronce en la modalidad de dobles con su hermana Melanie suma un total de siete metales. Todavía falta la competencia por equipos femenino, donde podría sumar otro galardón panamericano junto a Melanie y Brianna Burgos.

El resumen de medallas panamericanas de Díaz es de: Toronto 2015, bronce por equipo; Lima 2019, bronce doble mixto, otro equipo, oro doble femenino y otro oro individual con pase olímpico a Tokio 2020; Santiago 2023 por el momento un bronce doble femenino y oro/plata en individual.