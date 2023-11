Adriana Díaz consigue el pase a la final de los Panamericanos

La puertorriqueña Adriana Díaz logró el pase a la final individual de los Juegos Panamericanos tras vencer a la canadiense Mo Zhang en sets de 4-3

El partido transcurrió en sets de 13-11 CAN, 11-5 PUR, 11-7 PUR, 11-7 CAN, 11-9 PUR, 13-11 CAN, 11-6 PUR.

En el sexto parcial, la puertorriqueña logró una gran remontada, sin embargo, la canadiense logró el punto para ir a un decisivo séptimo parcial.

En cuartos de final, Adriana Díaz venció a la mexicana Yadira Díaz en 4-1 y clasificó para la semifinal.

“En este juego pude estar más libre. Pude fluir más. Realmente me hacía falta sentirme más relajada, porque estos días habían sido un poco tensos. Hoy era mi cumpleaños y tenía que dar lo mejor de mí y darle un espectáculo al público”, dijo la tenimesista de 23 años, que era agasajada en el público con carteles de felicitación por su cumpleaños.

La menor de las Díaz derrotó a la mexicana Yadira Silva en cinco parciales, 11-8, 11-7, 11-8, 9-11 y 11-6 en el partido de cuartos de final.

“Nada más que con representar a Puerto Rico ya estoy muy orgullosa y será el logro más grande que tendré en mi carrera. Pero… Ser una de las figuras más importantes del deporte en Puerto Rico me motiva a ser una motivación para los jóvenes, específicamente para las niñas, que sigan haciendo deporte y sí se puede seguir adelante. Lo más importante es que van a tener el apoyo del público puertorriqueño, porque nunca me han dejado sola”, expresó la utuadeña al enterarse sobre ser la máxima medallista en Juegos Panamericanos de todos los deportes para hombre y mujer de la historia de Puerto Rico.

Díaz superó al levantador de pesas Luis Fernando Báez y el gimnasta Luis Felipe “Tingui” Vargas en totales de preseas acumuladas. Ambos habían ganado seis medallas. La utuadeña con su pase a semifinales en el evento individual y la medalla de bronce en la modalidad de dobles con su hermana Melanie suma un total de siete metales. Todavía falta la competencia por equipos femenino, donde podría sumar otro galardón panamericano junto a Melanie y Brianna Burgos.

El resumen de medallas panamericanas de Díaz es de: Toronto 2015, bronce por equipo; Lima 2019, bronce doble mixto, otro equipo, oro doble femenino y otro individual con pase olímpico a Tokio 2020; Santiago 2023 por el momento un bronce doble femenino.

La utuadeña derrotó en octavos de final a la cubana Daniela Fonseca, 4-1 (11-8, 11-3, 11-4, 8-11 y 11-9).

Por su parte, Daniel González se encontró con el mexicano Maros Madrid en octavos de final. El utuadeño perdió en cinco parciales, 10-12, 5-11, 6-11, 14-12 y 9-11.

Mientras, Brian Afanador fue superado por el cubano Andy Pereira, 4-1 (5-11, 11-13, 5-11, 12-10 y 5-11).

Los tenimesistas tendrán competencia por equipo a partir del jueves, 2 de noviembre. El equipo masculino está integrado por González, Afanador y Ángel Naranjo.