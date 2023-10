Ashleyann Lozada hace recordar a Bladimir Díaz la primera vez que su hija Adriana clasificó a los Juegos Olímpicos

El miércoles, 25 de octubre de 2023, será recordado por muchas personas en Puerto Rico. Fue el día en que la pugilista Ashelyann Lozada se convirtió en la primera mujer en clasificar a unos Juegos Olímpicos. En esta ocasión, la boxeadora natural de Corozal tendrá su debut olímpico en París 2024.

Durante su combate clasificatorio contra la canadiense Marie-bathoul Al-ahmadieh en cuartos de final, el padre y entrenador de las tenimesistas olímpicas, Adriana y Melanie Díaz, estuvo en las gradas disfrutando del momento.

“Relamente fue bien emocionante. Yo no la conocía. Cuando la vi, vi un aura bien bonita. Ella se vé que es una muchacha humilde y que realmente estaba en búsqueda de su sueño. Me alegro mucho y la felicito, porque lo logró. Pudo clasificar a los Juegos Olímpicos y hacer historia a la misma vez. Yo pude ver ese triunfo de ella. De verdad que me alegro mucho por ella”, dijo Bladimir Díaz, entrenador olímpico.

La menor de las Díaz, Adriana, fue la primera mujer en clasificar a unos Juegos Olímpicos por el deporte de tenis de mesa. Su primera participación en los Juegos Olímpicos de verano fue en Río 2016. Dos años más tarde fue la abanderada de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires 2018. Su carrera fue en ascenso hasta convertirse junto a su primo doble olímpico, Brian Afanador, en el primer par de abanderados por Puerto Rico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Ese momento es tan especial y único, cuando tú alcanzas eso que tú estabas buscando (clasificación olímpica). Yo estoy seguro de que la emoción que ella sintió fue increíble. Yo me acuerdo de ese momento cuando nosotros lo hicimos. Realmente es una maravilla”, explicó Díaz, que en Tokio 2020 su familia creció a tres olímpicos con la clasificación de la mayor de sus hijas, Melanie. Por lo que en la historia del tenis de mesa las hermanas Díaz y el primo, Afanador, representaban a Puerto Rico en la cita más importante para un atleta de alto rendimiento.

Como padre y entrenador comparte dos visiones de lo que es estar en las gradas y guíar la carrera de varias de las figuras deportivas más cotizadas del Comité Olímpico de Puerto Rico y la Federación de Tenis de Mesa. Es por ello que tiene licencia para darle un consejo a la pugilista de los 57 kilos en su nuevo camino deportivo: el olímpico.

“Yo diría que debe vivirse el momento. Ella debe disfrutar su momento. Que no piense en el futuro con algún tipo de miedo o algún pensamiento negativo. Simplemente que disfrute su momento. Siempre escoja el valor sobre cualquier otra emoción o cualquier pensamiento que exista. El futuro que le espera a ella es grande. Vivirse su momento y pa’ lante”, expresó el entrenador de tenis de mesa del equipo femenino de Puerto Rico en Santiago 2023.

Díaz ve en Lozada la posibilidad de la medalla olímpica, siempre y cuando continúe con su disciplina, enfoque y entrenamiento.

“Eso va de la mano. Ella consiguió algo que es la clasificación. Ahora le toca luchar por la medalla olímpica. ¡Es posible, la medalla olímpica! En la búsqueda de eso está el sacrificio. Está la decisión de tener que decidir entre ir a un lugar que la lleve hacia esa meta o a un lugar que la aleje de la meta. Cada vez que vaya a tomar esa decisión en su vida, que piense en lo que ella puede lograr. De seguro lo va a conseguir”, concluyó el otrora entrenador olímpico de Utuado.

Lozada es la tercera atleta de Puerto Rico en conseguir la clasificación olímpica para París 2024. Hasta el momento, acompaña a la medallista de oro en 100 metros vallas, Jasmine Camacho Quinn, y el medallista mundial de lucha olímpica, Sebastían Rivera.

Además, es la tercera boxeadora en la historia que gana medalla por Puerto Rico. Sus antecesoras son Kiria Tapia con oro en Guadalajara 2011 y Mónica González con la presea de bronce en Toronto 2015.