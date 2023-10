Ashleyann Lozada contenta por recibir su medalla panamericana

¡Ya tiene su medalla! La boxeadora Ashleyann Lozada recibió en la tarde-noche del viernes su medalla de bronce, durante los actos protocolares que cierran el torneo clasificatorio olímpico París 2024 y la competencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Me siento super bendecida. Super contenta. Esta medalla es con sabor a oro. Ahí está mi clasificación y me siento agradecida con Dios. Es dedicada a mi mamá (Elba Motta)”, dijo Lozada, una vez finalizaron los actos de premiación.

La peleadora en los 57 kilos obtuvo la tercera medalla en Juegos Panamericanos para Puerto Rico, acompañando en el libro de historia del boxeo a la primera mujer en ganar una presea por la isla, Kiria Tapia, en Guadalajara 2011 y a Mónica González, quien subió al podio con el tercer lugar en Toronto 2015.

“Cuando la vi (la medalla) por primera vez, no pensé que fuera a tener tanta emoción. El color no me gustó mucho, pero al subirme al podio y recibir la medalla me llené de tanta emoción que me dije ‘Gracias Dios, porque de verdad que se ha logrado el objetivo y hemos llegado a la meta’”, dijo la boxeadora de 32 años.

Lozada es entrenada por Carlos “Cholo” Espada en la fase técnica y en su preparación física está a cargo de Patricio Chutney. Ambas personas son consideradas por ella como sus mentores. Espada como Chutney han estado en su esquina en un año donde la corozoleña ganó su segundo oro en Juegos Centroamericanos y de Caribe en San Salvador 2023, su pase olímpico y su bronce panamericano.

“Cholo y Patrick son mis mentores. Cholo para mi es mi amigo, a pesar de ser mi entrenador. Cuando estoy mal me dice las cosas y cuando están bien, también me las dice. Él no es un porrista. Él me dice las cosas como deben de ser. Él también es el que me motiva para que mejore como atleta y como ser humano”, expresó en tono emotivo la boxeadora.

Sin duda, sus mentores la premiarán con un buen descanso a su regreso a Puerto Rico. Para luego, retomar los entrenamientos de cara a su compromiso olímpico París 2024 que se llevará a cabo del 26 de julio al 11 de agosto del año entrante.