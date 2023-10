Boricua Augusta Campos queda en quinto lugar en fosa de escopeta en los Juegos Panamericanos

TIRO DEPORTIVO - DIA 8 - JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023 SANTIAGO, CHILE. OCTOBER 25th: Augusta Campos of Puerto Rico during the Shooting Women's Trap Qualification in the XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, held at the Polígono de Tiro de Pudahuel in Santiago, Chile. (PHOTO BY NORVIN MENDOZA/STRAFFON IMAGES/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE) (NORVIN MENDOZA/STRAFFONIMAGES/NORVINMENDOZA)

La tiradora puertorriqueña Augusta Campos concluyó este jueves su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con la quinta posición, en un evento que otorgó cuota olímpica.

Para Campos estos son sus primeros Juegos.

La puertorriqueña irá junto a los demás tiradores de escopeta de Puerto Rico - Manuel Pizarro, Tuto Bermúdez, Ana Bermúdez, Paola Bermúdez - al Campeonato de Tiro de Las Américas en República Dominicana a finales de febrero del 2024, donde podrá participar tres tiradores en ambos géneros por país para una sola cuota.

“Hoy fue un factor mental, que otra cosa. Ella deberá llegar a entrenar un poco con su ansiedad. En la parte técnica, debe concentrarse en la práctica de un solo tiro para un solo plato que es lo que se hace en la ronda final”, dijo el entrenador Alfredo Ortiz Torres.

“En la ronda preliminar Augusta domina por tener dos tiros para cada plato que suman 25 en total”, explicó Ortiz Torres.

Por su parte, la segunda puertorriqueña en la competencia, Ana Bermúdez, finalizó en el undécimo lugar.

Las medallistas de oro y plata fueron las guatemaltecas Adriana Ruano y Ana Soto, respectivamente, del Equipo de Atletas Independientes que compite bajo la bandera de Panam Sports. Ambas ocuparon los boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024. La estadounidense Rachel Tozier ganó bronce.

Ashleyann Lozada hace historia para Puerto Rico y consigue boleto a París 2024

La pugilista Ashleyann Lozada se convirtió este miércoles en la primera mujer puertorriqueña en lograr una clasificación a unos Juegos Olímpicos. El hecho histórico fue conquistado al ganar su pase a la semifinal, que a su vez asegura la primera y única medalla de Puerto Rico para el boxeo, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“A los que vinieron conmigo de Puerto Rico se los prometí. De verdad me siento orgullosa y agradecida con Dios. Sin él esto no es posible”, dijo la boxeadora de los 57 kilos al bajarse del cuadrilátero.

La pugilista derrotó por unanimidad, 5-0, a la canadiense Marie-bathoul Al-Ahmadieh.

Lozada es la tercera fémina que conquista una medalla, por definir color, en Santiago 2023, en los Juegos Panamericanos. Las medallistas anteriores fueron Kiria Tapia con oro en los 60 kilos durante Guadalajara 2011 y Mónica González en la división 51 kilos en la edición de Toronto 2015.

“Le doy gracias a Dios de hacer historia. No tan sólo en unos Panamericanos, porque esto aquí también es histórico”, expresó la pugilista con mucha emoción. El boxeo de los Juegos Panamericanos es el evento clasificatorio de Las Américas controlado por una comisión especial del Comité Olímpico Internacional, que tiene cupos para París 2024.

“Esto lo he soñado con mi mamá que debe estar llorando ahora mismo. Lo he planificado. Antes de llegar acá, estaba corriendo en el entrenamiento y planificando las palabras que iba a decir hoy. No tengo muchas palabras, me quedé sin palabras. Para mí es una emoción, No pretendo ser la única, ahí viene Stephanie (Piñeiro) que tiene dos eventos más para clasificar. Quiero que mi equipo también entre. No quiero quedarme sola”, comentó la inseparable amiga de Piñeiro, que sufrió un percance de salud que la sacó de carrera en busca de su clasificación a París 2023.

La pugilista también tiene una historia de éxito en Juegos Centroamericanos y del Caribe al convertirse en la primera atleta puertorriqueña – hombre y mujer – en repetir medalla de oro, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

“Antes de subir al ring pedí sabiduría. A nivel técnico la hice sentir menos categoría, por el simple hecho de que subí con mucha sabiduría. No me arriesgue. A pesar de todo me sentía fuerte”, analizó su combate la ahora primera mujer puertorriqueña en clasificar a unos Juegos Olímpicos.

La próxima pelea de la puertorriqueña será en busca de la medalla de oro. Peleará este jueves en semifinales contra la colombiana Valeria Arboleda Mendoza, quien derrotó 5-0 a la panameña Elizabeth Maturana. Lozada, Mendoza, la venezolana Omailyn Alcalá Segovia y Jucielen Cerquera Romeu son las semifinalistas con cupo asegurado en París 2024.

El boxeo femenino ingresó al programa olímpico en los Juegos Olímpicos Londres 2012.