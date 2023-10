Mariana Pajón se confirma como la emperatriz del BMX en los Panamericanos

Antes de estos Juegos Panamericanos en Santiago, muchos se cuestionaban si Mariana Pajón abdicaría en esta justa a su trono como la reina del BMX. Ese día tendrá que esperar.

Pese a arrastrar una lesión en el codo derecho que requiere una cirugía, la colombiana de 32 años volvió a dominar sus rivales el domingo y conquistó su tercera medalla de oro en unos Panamericanos para ampliar su legado como una de las leyendas del deporte de su país.

Pajón dominó todos sus recorridos hasta la final y se coronó con un registro de 34.400 segundos para darle la medalla de oro a Colombia en Santiago 2023.

“Esto se pone cada vez más retador para conseguir algo”, dijo Pajón, campeona panamericana en las citas de Guadalajara 2011 y Lima 2019. “Ustedes no se imaginan como es que yo estoy montando, es muy doloroso y te preguntas qué es lo que estás haciendo o si has enloquecido. Pero esto me apasiona y sigo sintiendo eso y por eso sigo acá”.

La canadiense Molly Simpson y la colombiana Gabriela Bolle, quienes buscaban destronar a Pajón, finalizaron segunda y tercera, con registros de 36.000 y 36.500, respectivamente.

“Quería un mejor resultado, pero al final es bueno hace el 1-3 para Colombia”, dijo Bolle, quien es el futuro de la disciplina en Colombia, aunque por ahora deberá esperar su turno. “Para mí es especial correr al lado de Mariana. La admiraba de niña y se volvió una mentora y una inspiración, pero al final somos competidoras”.

También se disputó la final del BMX masculino, en la que Estados Unidos logró el 1-2 con Kamren Larsen (31.810) llevándose el oro y Cameron Wood (31.860) el bronce. El colombiano Carlos Alberto Yepes (32.400) se llevó el bronce.

Pajón fue la mejor desde la víspera con un tiempo de 35.150 para superar a la estadounidense Payton Ridenour, quien el domingo fue quinta.

El domingo, la “Hormiga Atómica” dominó todos sus recorridos con excepción de uno de los tres en la semifinal donde arribó a la meta empatada con Simpson.

La colombiana, medallista olímpica de oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además de plata en Tokio 2020, fue operada este año dos veces del codo derecho y dijo que deberá operarse antes terminar 2023.

“Era un logro muy importante para mí en el año y vine y cumplí”, agregó Pajón. “Este año no fue fácil por las cirugías, pero justo ahora creo que no aguantaría una vuelta más, con eso les digo todo”.

La colombiana dijo que después de operarse por tercera vez buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

“Ahora hay que clasificar por esas dos plazas que tenemos (Colombia) por primera vez. La idea es mantener este equipo”, agregó.

Esa lesión en el codo podría disminuir sus posibilidades en el futuro. Mientras eso ocurre, Pajón sigue siendo la reina del BMX panamericano.