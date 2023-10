Esports debutan en los Juegos Panamericanos 2023

Por primera vez, veremos a jugadores profesionales competir en eFootball™ 2023, DOTA 2 y Street Fighter. Para saber más sobre el evento, Metro charló con José Julio Aparicio, vicepresidente de la Federación de Esports de Puerto Rico.

6 preguntas para José Julio Aparicio

La inclusión de los eSports en la competencia de deportes tradicionales puede resultar sorprendente. ¿Por qué cree que los Juegos Panamericanos han decidido incorporar los eSports en su programa?

–El COI ha sido visionario al incluir los eSports en los Panamericanos. Junto al COPUR en Puerto Rico, han abierto la puerta a millones de nuevos espectadores que buscarán más programación panamericana. Es una movida avanzada y de carácter histórico.

¿Qué oportunidades o beneficios podría esto traer a la competencia?

–Las oportunidades son enormes. Esta inclusión va a abrir las puertas a cientos de atletas para mostrar su potencial a niveles que nunca hubiesen podido acceder. El eSports entra al sector comercial deportivo y eso va a crear nuevas estrellas en las mentes de los fanáticos, pero en este nuevo evento de eSports.

¿Podemos considerar a los jugadores de eSports como deportistas? ¿Por qué sí o por qué no?

–Los eSports son un deporte sin duda alguna. Mi transición a los eSports fue por la visión de mi hermano Roberto Morales y mi socio Ricardo Ronán, quienes me educaron sobre lo que es ser un atleta electrónico. Frente a una federación en Puerto Rico, una persona de esa federación con muy poca visión de futuro cuestionó los eSports como un deporte tradicional, y la contestación de Ricardo Román siempre la voy a llevar en mi corazón. Por 15 años me he desvelado practicando ángulos, preataques, movidas y estrategias que añaden talento a mi juego; eso, por definición, es ser atleta. Practicar al máximo de tus habilidades para ser un gran embajador de un evento competitivo, en este caso, un evento competitivo pero electrónico. Eso es un deporte y nosotros somos atletas.

¿Cómo pueden coexistir los eSports y los deportes tradicionales en un evento como los Juegos Panamericanos? ¿Existe alguna interacción o sinergia entre estos dos mundos?

–Pues, ¿si hay ligas en las que el videojuego ya es una parte integrada en el mercadeo de la liga? ¿O no han visto NBA 2K y FIFA? Los equipos tradicionales todos tienen equipos de eSports en sus divisiones e incluso ligas electrónicas de NBA 2K y FIFA. La pregunta no es si coexisten, ahora es cómo se integran y se desarrollan juntas.

La inclusión es un tema importante en el mundo de los deportes. ¿Qué tan inclusivos son los eSports en términos de género, diversidad y acceso?

–Los eSports son de los deportes más inclusivos. Puede jugar quien sea. Sin embargo, se debe admitir que la mayoría de los jugadores son varones, pero eso va cambiando y ha entrado mucha fémina. En nuestra federación de Puerto Rico contamos con varias como Yara y Bailina, que son gamers desde los orígenes de la comunidad y tiempos pre-federación de eSports.

Mirando hacia el futuro, ¿podrían los eSports llegar a convertirse en un deporte olímpico?

–Los eSports van a ser un deporte olímpico porque simbolizan lo que dio origen a este movimiento y a esas argollas olímpicas. Los eSports son un movimiento que ya agrupa millones de ciudadanos a través de fronteras, listos para competir como los hermanos deportivos que somos.